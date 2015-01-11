В Челябинской области запустили новый сервис записи ребенка в секцию или кружок.

У челябинцев появилась возможность записать ребенка в кружок или секцию не выходя из дома. Официальные страницы школ и детских садов в соцсети «ВКонтакте» размещают мини-приложение, через которое и можно записать ребенка. С начала осени 2023 года около 9,5 тысячи россиян отправили заявления через сообщества, сообщает региональный Минспорт.

Мини-приложения работают вместе с «Госуслугами». Новый сервис появился и в госпабликах Челябинской области. Примерно 1831 учреждение готовы принять заявления от родителей прямо сейчас.

Чтобы подать заявление, нужно зайти на страницу школы или детского сада в социальной сети. Затем найти и нажать кнопку «Запись в кружок», сразу же откроется приложение «Госуслуги». Там же можно увидеть всевозможные варианты для конкретного города или района. После выбора приложение автоматически возвращает пользователя в госпаблик.

После чего родителям остается выбрать лишь программу дополнительного образования: естественно-научную, социально-гуманитарную, техническую, туристско-краеведческую, физкультурно-спортивную, художественную.

Добавим, что записать ребенка в спортшколу теперь можно на «Госуслугах». Родители могут выбрать не только вид спорта, но и ближайшую к дому секцию.

https://www.1obl.ru/news/sport/v-chelyabinskoy-oblasti-zapustili-novyy-servis-zapisi-rebenka-v-sektsiyu-ili-kruzhok/