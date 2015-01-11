В штабе «Трактора» объяснили причину увольнения Анвара Гатиятулина.

В хоккейном клубе «Трактор» объяснили свое решение отправить в отставку главного тренера команды Анвара Гатиятулина. Гендиректор Иван Савин считает, что специалист не смог раскрыть потенциал команды, а игра «Трактора» стала продолжением неудачного его выступления в сезоне-2022/2023, цитирует Ивана Савина ТАСС.

Теперь уже экс-главный тренер ХК «Трактор» Анвар Гатиятулин был отправлен в отставку вчера, 4 октября, сразу после поражения челябинской команды от «Салавата Юлаева» со счетом 0:4. Контракт со специалистом был подписан до конца сезона-2023/2024, и клуб обязан будет выплатить Гатиятулину неустойку.

«Главное обоснование решения — „Трактор“ в сравнении с прошлым чемпионатом должен быть конкурентной командой, а на деле мы видим продолжение прошлого сезона, итоги которого неудовлетворительны»,

— подчеркнул Иван Савин в интервью ТАСС.

Гендиректор челябинского клуба также добавил, что специалист не смог раскрыть потенциал команды, который «намного выше тех результатов, что мы видим сейчас». А также поблагодарил тренера за время работы в клубе.

Напомним, что Анвар Гатиятулин в сезонах-2017/2018 и 2021/2022 завоевал с «Трактором» бронзовые медали чемпионата КХЛ. В текущем сезоне челябинцы провели 15 матчей, в которых одержали 7 побед при 8 поражениях, замыкая восьмерку сильнейших в Восточной конференции.

Фото: Павел Табарчук, ХК «Трактор»

https://www.1obl.ru/news/sport/v-shtabe-traktora-obyasnili-prichinu-uvolneniya-anvara-gatiyatulina/