В Челябинской области стартовал отбор проектов благоустройства от жителей на 2024 год.

Муниципалитеты Южного Урала объявили конкурс инициативных проектов по благоустройству на будущий год. Некоторые территории готовятся направить на улучшение общественных пространств значительно больше средств, чем потратили в этом сезоне.

Одним из первых о приеме заявок сообщил Кыштымский городской округ. В следующем году на воплощение идей жителей там готовы потратить 32 миллиона рублей — вдвое больше, чем в этом. Приоритетные направления — благоустройство, развитие физкультуры и спорта, проведение культурных мероприятий, обновление социальных объектов и дорог местного значения.

«Чтобы заявить свой проект, необходимо провести собрание заинтересованных граждан и получить их поддержку. С предложением о внесении проекта может выйти инициативная группа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста»,

— уточнили в мэрии.

Сбор идей также объявил глава Миасса Егор Ковальчук.

«С 10 октября начинается прием инициативных проектов для участия в конкурсе. Лучшие из них будут реализованы в следующем году»,

— написал он в своем телеграм-канале.

Прием заявок продлится до 30 октября. Ковальчук уточнил, что проекты и предложения будут принимать как непосредственно от горожан, так и от некоммерческих организаций и управляющих компаний.

Напомним, что в 2024 году финансирование программы «Инициативное бюджетирование» в Челябинской области увеличится на 50% и составит 2,25 миллиарда рублей. Об этом еще весной сообщил губернатор Алексей Текслер.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-startoval-otbor-proektov-blagoustroystva-ot-zhiteley-na-2024-god/