Пенсионерка из Озерска перевела на «безопасный счет»200 тысяч кредитных рублей.

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась 70-летняя жительница города, ставшая жертвой мошенников. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что от ее имени был совершен денежный перевод, а также были поданы заявки на оформление кредитов.

Далее женщина продолжила разговор уже со специалистом кредитной организации. Доверившись, потерпевшая действовала по инструкциям мошенников, и выполнила все необходимые условия с целью «обезопасить» свои средства, а также аннулировать якобы оформленные займы. Так женщина оформила кредит в размере 200 тысяч рублей и перевела их на продиктованный номер электронного кошелька.

Осознав, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию. Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Полиция обращает внимание на то, что сотрудники силовых структур:

- не проводят следственных действий по телефонной связи;

- не отправляют фото служебных удостоверений;

- не осуществляют совместных звонков с представителями банковской сферы.

Помните, что подобная очередность и взаимосвязь звонков сразу должна вас насторожить, поскольку является признаком мошенничества.

Также соблюдайте простые правила финансовой безопасности:

- не осуществляйте никаких действий с банковскими картами по указаниям посторонних лиц, в том числе не называйте коды из сообщений;

- не оформляйте кредиты ни при каких условиях;

- не совершайте денежных переводов на неизвестные счета и номера телефонов.