Дорожно-транспортное происшествие на улице Свердлова.

Госавтоинспекция Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, зарегистрированного на улице Свердлова, у дома 3.

10 октября 2023 года, около 13 часов 51 минуты водитель 1983 года рождения, управляя мотоциклом марки Кавасаки ZX9R не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на дерево.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия мужчина получил телесные повреждения и с места был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в приемный покой КБ-71, где впоследствии от полученных травм скончался.

Сотрудниками УМВД проводится проверка по данному дорожно-транспортному происшествию.