Маткапитал в 2024 году после индексации составит 631 тыс. рублей на первого ребенка.

Сумма материнского капитала в 2024 году после индексации составит 631 тыс. на первого ребенка, на второго – 834 тыс. рублей.

Такие цифры озвучил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 года. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%», – сказал он.

Он уточнил, что в первом случае прирост составит 44 тыс., а во втором – 58 тыс. рублей.

Предполагается, что в 2024 году маткапитал получит более 1 млн семей.

Напомним, по итогам индексации маткапитала в начале этого года он составил почти 587 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. при рождении второго после 2020-го.

https://dostup1.ru/finance/Matkapital-v-2024-godu-posle-indexatsii-sostavit-631-tys-rubley-na-pervogo-rebenka_168931.html