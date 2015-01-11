В ноябре жителей Челябинской области ждут последние в 2023 году длинные выходные

В ноябре жителей Челябинской области и всей России ожидают последние в этом году длинные выходные. Отдыхать три дня будут в связи с Днем народного единства, который отмечается ежегодно 4 ноября. Рассказываем о продолжительном отдыхе подробнее.

4 ноября в этом году выпадает на субботу, выходной день. В связи с этим дополнительным выходным днем сделали понедельник, 6 ноября. Таким образом, южноуральцы будут отдыхать с 4 по 6 ноября, то есть с субботы до понедельника включительно.

Пятница 3 ноября будет сокращенным рабочим днем.

Кстати, новогодние каникулы начнутся уже с 30 декабря, поскольку этот день выпадает на субботу. Таким образом, последние декабрьские выходные плавно перетекут в новогодние праздники, которые продлятся до 8-го января включительно.

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