В Кыштыме локомотив протащил застрявший на ж/д путях квадроцикл 200 метров

В Кыштыме локомотив протащил застрявший на железнодорожных путях квадроцикл 200 метров, водитель госпитализирован.

Сообщается, что возвращаясь с прогулки у озера Увильды, два жителя Екатеринбурга застряли на квадроцикле на необорудованном пересечении грунтовой дороги и железнодорожных путей. Пассажир отошел в сторону, а водитель пытался выехать перед приближающимся из-за поворота локомотивом.

«До неизбежного столкновения оставались считанные секунды. Понимая это, мужчина оставил транспортное средство, спрыгнул и успел откатиться на насыпь. Машинист применил все меры к экстренному торможению, однако мгновенно остановить железнодорожный состав невозможно, поэтому подмяв квадроцикл, локомотив продолжал двигаться еще 200 метров», – прокомментировали в Поисково-спасательной службе региона.

Оставшийся на безопасном расстоянии пассажир смог сразу оказать первую помощь водителю и вызвать экстренные службы.

Спасатели Кыштымского отряда произвели разведку, убедились в отсутствии угрозы возникновения пожара и разлива из цистерн. По прибытию бригады СМП оказали помощь в поиске доступного подъезда к месту и транспортировали пострадавшего на спинальном щите до медицинского автомобиля.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.

https://dostup1.ru/accident/V-Kyshtyme-lokomotiv-protaschil-zastryavshiy-na-zhd-putyah-kvadrotsikl-200-metrov_169234.html