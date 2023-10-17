В Челябинской области госавтоинспекторы проверят начинающих водителей – профилактическая акция пройдет с 19 по 22 октября.

Сообщается, что наряды ДПС будут проверять, например, наличие на транспортных средствах у водителей с небольшим стажем соответствующего опознавательного знака.

«Также будет осуществляться контроль за соблюдением ПДД водителями учебных автомобилей при осуществлении практических занятий, наличием у мастеров производственного обучения документа на право обучения вождению ТС данной категории, удостоверения на право управления ТС соответствующей категории или подкатегории», – прокомментировали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по региону.

Запланирован также ряд мероприятий по проверке технической исправности учебных машин, наличия средств аудио и видеорегистрации процесса проведения практических экзаменов.

По итогам девяти месяцев текущего года в Челябинской области по вине водителей, имеющих стаж менее двух лет, совершено 189 ДТП, в которых погибли 12 человек и 249 получили ранения различной степени тяжести.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-gosavtoinspektory-proveryatnachinayuschih-voditeley_169256.html