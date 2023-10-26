Синоптики объявили на Южном Урале штормовое предупреждение: грядут мощные снегопады.

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение: по информации синоптиков, 24 октября местами ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, порывы ветра до 18 м/с.

«В отдельных районах будут наблюдаться гололедные явления – налипание мокрого снега на провода, гололед, гололедица, слабые метели», – говорится в объявлении.

По уточненным данным, ночью 24 октября в Челябинской области прогнозируется от нуля до минус 5 градусов. Днем во вторник будет плюс 3-8, в горах – около нуля. Ветер юго-западный 6-11 м/с, локально порывы до 13-18 м/с.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-obyavili-na-Yuzhnom-Urale-shtormovoe-gryadut-moschnye-snegopady_169418.html