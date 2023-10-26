В Челябинской области каждый учитель сдает по 40 отчетов.

На Южном Урале педагог должен сдавать более 40 различных отчетов. Часть из них составляется ежедневно и запрашивается ведомствами разного уровня — как федерального и регионального, так и на местах. Об этом в личном телеграм-канале сообщает первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Нужно освободить педагогов от бумажной волокиты, чтобы они могли больше времени уделять объяснению учебного материала. Нагрузка на учителей и без того колоссальная. Часто количество учеников в классах превышает 25 человек, рабочий день становится ненормированным, особенно во время дистанта»,

— замечает Ирина Гехт.

Политик пишет, что часть отчетов можно отменить только на уровне Федерации. Повлиять на это региональные власти не могут. Но то, что можно сократить на уровне региона или муниципалитета, сократят при помощи профсоюзов.

Ранее Ирина Гехт сообщила, что челябинцы жалуются психологам на большой объем домашних заданий в школе, перегружены ученики лицеев, гимназий и обычных школ.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-kazhdyy-uchitel-sdaet-po-40-otchetov/