В Госдуму внесен закон, устанавливающий единое для страны время тишины.

Тишина во всей стране будет подчиняться общим нормам, если внесенный в понедельник, 23 октября, в Госдуму доработанный законопроект о тишине станет полноценным законом.

А необходимость в нем - большая. Пожалуй, ни один законопроект не обсуждался в последнее время так активно простыми гражданами, как закон о тишине.

Дело в том, что тишина, как показала практика, сегодня в каждом российском регионе своя.

Где-то можно кричать и громко слушать музыку до 9 вечера, а где-то - аж до 11 часов. В одном городе вполне законно включить в многоквартирном доме отбойный молоток в выходные дни, а в другом - только в рабочий день, и так далее.

Ситуация с единым для всех законом в этой очень чувствительной области обсуждается на самых разных уровнях уже не первый год. Но до сих пор к какому-то единому знаменателю тишину не привели. А в это время ситуация обострялась буквально во всех регионах.

И речь идет не только о невероятно громких соседях. В стране повсеместно идут стройки, массово переселяют граждан в новые дома. И зачастую людям, живущим возле таких новостроек, просто некуда спрятаться от грохота круглые сутки работающей техники.

Напомним, что не так давно - в прошлом году - на рассмотрение законодателей уже вносили такой законопроект.

В нем основной идеей было ужесточение ответственности за нарушение покоя. Имелось в виду время, когда люди уже легли спать. Неразбериха с аналогичными законами в разных регионах показала: чтобы правила о соблюдении тишины действительно работали, местных правовых норм явно недостаточно.

Нужен один закон, но - для всех. Прошлогодний документ был доработан и был внесен на рассмотрение законодателей.

В нем масса важных аспектов, которых раньше и близко не было.

Так, к примеру, управляющие многоквартирными домами компании по новому законопроекту получали право "проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности", если они ведут себя слишком шумно.

Напомним, сегодня для соседей таких жильцов выход только один - звонить в полицию. Но там, скорее всего, к такому вызову отнесутся равнодушно и наряд могут не прислать.

Зато теперь составленный акт от имени жильцов дома полиция обязана будет принять.

Как прокомментировал газете "Известия" внесший законопроект председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий: "У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня".

По его мнению, новый закон предусматривает все необходимые правовые механизмы, кроме того, должна заработать и система профилактики, которая успокоит тех, кто привык шуметь.

Что же главное в этом документе?

Первое - это одно на всю страну время, когда шуметь будет запрещено. Оно начнется в 23.00 и продлится до 7.00 утра.

Еще важнейший момент - теперь не только управляющие компании, но и простые граждане, которые живут в многоквартирных домах, получат право выбирать ответственного человека. Этот человек, в свою очередь, получит право составлять акты о нарушении закона и передавать их в правоохранительные органы. Активный гражданин нужен в том случае, если управляющая компания будет делать это не очень оперативно.

К слову, штрафы в новом законе, если его примут, будут очень чувствительные - верхняя планка до полумиллиона рублей.

Так почем будет нарушить покой граждан?

Вот минимальные суммы. За первое правонарушение - от 500 до 2 тысяч рублей для граждан, от 5 тысяч до 10 тысяч для чиновников, которые не реагируют на нарушения, и от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Это будет квалифицировано как административное правонарушение. Но если первое наказание ничему не научило, суммы возрастут.

За повторное нарушение тишины по предлагаемому законопроекту штраф вырастет следующим образом.

Отдельные не понимающие с первого раза граждане обязаны будут заплатить в казну от 2 до 5 тысяч рублей. Чиновники, которые не прореагировали на предыдущее наказание, раскошелятся уже на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

А вот всевозможные фирмы и организации, или, как пишется в официальных документах, юридические лица, заплатят уже больше - от 50 до 100 тысяч рублей.

Для особо упертых граждан и организаций в новом законопроекте наказание предусмотрено и совсем серьезное.

Так, за систематическое нарушение закона о тишине штрафы еще более возрастут. Под словом "систематическое" в проекте закона подразумевается нарушение, совершенное после трех наказаний, которые не подействовали.

Таким "злостным" гражданам-нарушителям придется заплатить административный штраф в сумме от 5 до 10 тысяч рублей. А вот всякие должностные лица будут наказаны штрафом от 20 до 50 тысяч рублей. С фирмы и организаций возьмут больше всех. Минимальная планка штрафа - 100 тысяч рублей. Максимальная - до 500 тысяч рублей.

Если и это не подействует, то фирме грозит приостановление деятельности на срок от 10 до 30 дней. За нежелание разговаривать с представителями жильцов управляющей компании также придется ответить. За "неповиновение законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка" отдельные граждане могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

А самым непонятливым может даже грозить административный арест на срок до пятнадцати суток. И тогда вместо нарушения тишины граждане займутся очень полезным для общества, но тихим делом - к примеру, будут подметать улицы или красить ограду детского садика. Чиновники за грубый ответ будут оштрафованы на чувствительную для них сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

https://rg.ru/2023/10/23/gromkaia-tishina.html