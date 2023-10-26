Алексей Текслер дал старт второй волне конкурса губернаторских грантов.

В Челябинской области стартовал прием заявок на конкурс губернаторских грантов. Об этом во вторник, 24 октября, глава региона Алексей Текслер сообщил в личном телеграм-канале.

Губернатор заметил, что во время его рабочей поездки по горнозаводской зоне жители выражали ему благодарность за региональные гранты. Многие люди получили возможность воплотить свои идеи в жизнь.

«У меня нет сомнений — будем продолжать поддержку таких инициатив. Даю старт второй волне конкурсов грантов губернатора этого года. Ждем новых идей и интересных проектов»,

— обратился к жителям области Алексей Текслер.

Условия конкурса можно узнать на сайте грантыгубернатора74.рф. А Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала поможет оформить заявки. Телефон горячей линии фонда: +7 (351) 220-74-20.

Заявки от НКО принимаются до 23 ноября 2023 года. Заявки от жителей, в том числе школьников, — до 11 января 2024 года.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/aleksey-teksler-dal-start-vtoroy-volne-konkursa-gubernatorskikh-grantov/