В центре внимания. Соцконтракт.

В России активно развивается механизм социального контракта, в том числе для нового бизнеса — ИП и самозанятых. Данная мера поддержки позволяет получить малообеспеченным и безработным гражданам финансовую помощь от государства.

О том, как соцконтракты помогают открыть свое дело озерчанам – наш следующий сюжет!

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