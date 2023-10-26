В Озерске Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Осенние каникулы».

В целях обеспечения детской дорожной безопасности, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей в период осенних школьных каникул с 25 октября по 7 ноября 2023 года на территории Озерского городского округа проводится областная профилактическая акция «Осенние каникулы».

Сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с инспекторами отдела по делам несовершеннолетних проводят профилактические беседы по безопасности дорожного движения с обучающимися и их родителями, в том числе о соблюдении правил перевозки детей в автомобиле и использовании светоотражающих элементов в темное время суток. Активное участие в профилактической работе принимают юные инспекторы движения и представители родительских дорожных патрулей.