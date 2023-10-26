Озёрск исторический. 75 лет «Нашему дому».

75 лет назад вместе с флагманом атомной отрасли – химкомбинатом "Маяк" в секретном атомграде начал свой век и его театр. За три четверти столетия "Наш дом" стал неотделимой частью Озёрска, а во многих случаях – его визитной карточкой.

В течение нескольких вечеров накануне славного юбилея актёры театра вместе с преданными зрителями вспоминали историю "Нашего дома", листая фотолетопись, сохранившую мгновения жизни театра от самых истоков до наших дней. Заглянем в эту летопись и мы.

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