Частное затмение Луны произойдет в ночь на 29 октября – оно начнется в 21.01 по московскому времени и продлится 4 часа 25 минут.

«В субботу, 28 октября, с 22.35 до 23.53 мск Луна в ходе своего движения по орбите пройдет через северную часть земной тени. Наибольшая фаза затмения произойдет в 23.14 мск – в это время в тень Земли погрузится 0,12 часть лунного диска», – сообщает Московский планетарий.

Затмение видно в Европе, Азии, Австралии, Африке, Северной Америке, в северной и восточной частях Южной Америки, Тихом, Атлантическом, Индийском океанах, Арктике и Антарктиде.

«Условия наблюдения этого затмения в России – благоприятные. Все фазы частного лунного затмения 28 октября будут при безоблачной погоде хорошо видны со всей территории страны. В европейской ее части затмение будет наблюдаться перед полуночью. В Сибири – во второй половине ночи», – говорят астрономы.

Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Овен. Рядом с ней будет сиять яркий Юпитер и несколько других ярких звезд.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Во время этих «небесных спектаклей» Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля – то лунное.

Добавим, что затмение закончится в 01.26 мск 29 октября 2023 года.

https://dostup1.ru/society/Chastnoe-zatmenie-Luny-proizoydet-v-noch-na-29-oktyabrya_169649.html