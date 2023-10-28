Роструд: День народного единства россияне будут праздновать 3 дня подряд.

В ноябре 2023 года россиян ждет один сокращенный рабочий и три выходных подряд в связи с празднованием Дня народного единства.

«В этом году праздник приходится на субботу, поэтому понедельник, 6 ноября, будет выходным», – сообщается в официальном Telegram-канале Роструда.

Также отмечается, что поскольку пятница, 3 ноября, является предпраздничным, то продолжительность рабочего дня сокращается на час.

В сентябре 2004-го Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Госдума поддержала инициативу. Этот день стал выходным вместо 7 ноября, которое получило статус памятной даты – День Октябрьской революции 1917 года.

Фото: Пресс-служба Роструда

https://dostup1.ru/society/Rostrud-Den-narodnogo-edinstva-rossiyane-budut-prazdnovat-3-dnya-podryad_169513.html