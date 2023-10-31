Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 02.11.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня четверг, 02 ноября 2023 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: +1° С

• атмосферное давление 741 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 96 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения :

Карла Маркса 9,25,27,Октябрьская 14,20; с 9 часов до оконч

Гайдара 22-2п, 26-3п с 9 до 13 часов

Луначарского 5-4п с 9 до 14 часов

2 В сетях электро-снабжения отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Гайдара 22-2п, 26-3п с 9 до 13 часов

Луначарского 5-4п с 9 до 14 часов

Вниманию жителей округа!

Будьте осторожны – на улицах гололедица. Во избежание дорожно-транспортных происшествий просьба к водителям строго соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а пешеходам переходить проезжую часть в установленных местах, после полной остановки транспортного средства.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

За истекшие сутки на территории Озерского городского округа лесных пожаров не зарегистрировано.

Действующих лесных пожаров нет.

За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались.

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 02 ноября 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами небольшие осадки в виде снега, переходящего в дождь, в северных районах до умеренных, в отдельных районах гололедные явления, днем в северных районах местами небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от минус 2°, до плюс 3°, на юге до плюс 6°, днём плюс 2-7°, на юге плюс 7-12°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: В ближайшие сутки на реках области сохранится неустойчивый водный режим.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах.

4. ЖКХ: Прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики в связи с изношенностью инженерных сетей и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 1-2 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

8. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 184 обращения.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/56146/