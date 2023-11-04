Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск предупреждает граждан о продолжающихся фактах мошенничеств.

Мошенники обманывают пожилых граждан по схеме «родственник в беде». Злоумышленники запугивают жертв рассказами о том, что их внук, сын или дочь совершили преступление или дорожно- транспортное происшествие, в результате которых пострадали люди.

Неизвестные убеждают своих жертв, что их родственникам грозит уголовная ответственность, и требуют передачи денег. Испуганные пенсионеры соглашаются на условия и отдают «курьерам» свои накопления.

Полиция в очередной раз призывает граждан быть осторожными и напоминает: если неизвестные звонят вам по телефону и сообщают, что у вашего родственника, знакомого неприятности, и ему срочно необходимо передать деньги, не верьте – это мошенники!

Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям. Свяжитесь с родственниками и сразу же обращайтесь в полицию, позвонив по телефону Дежурной части 8 (35130) 2-50-85, или 02, с мобильного – 102.