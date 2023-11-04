Бюджетных мест в российских вузах станет почти на две тысячи больше.

В 2024 году число бюджетных мест в российских вузах составит 591 тыс. 967. Это на 1 тыс. 811 больше, чем в нынешнем учебном году. Такие цифры одобрил координационный совет при правительстве РФ, сообщили в Центре управления регионом Челябинской области.

По словам зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко, наиболее заметно вырастет число бюджетных мест по программам подготовки инженеров — их станет на 2 тыс. 281 больше. На 772 увеличится общее количество бюджетных мест по группе «Здравоохранение и медицинские науки», на 505 — по группе «Машиностроение», на 416 — по группе «Информатика и вычислительная техника», на 304 — по группе «Электро- и теплоэнергетика». Дополнительные места также появятся в группах «Биологические науки», «Электроника, радиоэлектроника и системы связи», «Информационная безопасность», «Математические и естественные науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/byudzhetnykh-mest-v-rossiyskikh-vuzakh-stanet-pochti-na-dve-tysyachi-bolshe/