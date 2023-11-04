Какие правила магазинов нарушают права покупателей.

Нередко жители Челябинской области, отправляясь в магазины за покупками, сталкиваются с тем, что их принуждают оставить вещи в камере хранения или запрещают фотографировать товар. На самом деле эти и некоторые другие запреты — нарушение прав покупателей, и они вправе отказаться от того, к чему их принуждают. Подробнее о том, какие правила нарушают права потребителей, рассказали на «Госуслугах».

Сотрудники магазина, в том числе охранники, не имеют права требовать от покупателя показать содержимое карманов или сумки. Они могут попросить об этом, но посетитель вправе отказать. Досмотр могут проводить только полицейские.

Персонал торговых сетей не вправе требовать от клиентов оставить сумку в камере хранения. Если же клиент все-таки оставил вещи в камере, то ответственность за них несет магазин.

Посетитель не обязан платить за случайно разбитый или поврежденный товар. Пока он не оплачен, а чек не получен, собственником товара является магазин и он несет риски его случайного повреждения.

«Магазин может взыскать ущерб, если есть доказательства, что товар разбили умышленно или из-за грубой неосторожности. Например, посетитель был в нетрезвом виде, бегал по залу или неосторожно обращался с вещью»,

— уточнили эксперты портала «Госуслуги».

Противозаконен и запрет на посещение магазина с детской коляской. Покупатели с колясками относятся к маломобильной категории граждан и имеют одинаковые права с остальными.

Также сотрудники магазина не вправе запрещать покупателям фотографировать товар или снимать его на видео. Исключением являются места, которые не предназначены для свободного доступа посетителей.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kakie-pravila-magazinov-narushayut-prava-pokupateley/