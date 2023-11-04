Интернет-акция «Пешеход, на переход!»

Госавтоинcпекция Управления МВД России по ЗАТО г. Озёрск запускает интернет-акцию «Пешеход, на переход!», которая проводится с 7 по 15 ноября 2023 года среди образовательных организаций округа.

Жизненно важно для пешехода переходить проезжую часть только в разрешенных местах и по пешеходному переходу. Особенно это актуально с наступлением осенне-зимнего сезона, когда видимость на дорогах стала значительно хуже.

Поддержать интернет-акцию могут все активные ребята Озёрского городского округа. Для этого необходимо записать короткий видеоролик (до 1 минуты) по тематике акции, разместить, как предложенную новость, в социальной сети ВК, сообщество https://vk.com/svetoforia

Для получения сертификата надо указать фамилию, имя и образовательную организацию.