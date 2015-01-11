ПОЕДИМ. Лапша вок с индейкой и овощами.

Осенняя пора! В это время хочется кушать что-то горячее, необычное, пикантное, остренькое!

В нашем новом выпуске программы «Поедим» мы готовим азиатский ВОК – лапшу с индейкой и овощами. Как и всегда, весь процесс приготовления мы снимали в ресторане «Чин-Чин» под предводительством шеф-повара Алексея Шкурина.

Приятного просмотра! И, конечно, приятного аппетита!

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