Важно поддерживать тепловой комфорт в квартирах жителей.

С этих слов глава округа Евгений Щербаков начал рабочую встречу по вопросам организации надежного теплоснабжения и надлежащего обеспечения услугами горячего водоснабжения потребителей муниципального образования.

Во встрече приняли участие начальники профильных управлений администрации, представители АО «РИР», ФГУП ПО «Маяк», ресурсоснабжающих (ММПКХ, ММУП ЖКХ пос. Новогорный) и крупнейших управляющих организаций (МУП «ДЕЗ», ООО «ЖЭК-4», ООО УК «Система», ООО УО «Маяк»).

Евгений Щербаков отметил, что с 26 сентября в Озерском городском округе начался отопительный период и все управляющие, теплоснабжающие и теплосетевые организации должны были подготовиться к нему:

- Несмотря на это, в течение нескольких дней в октябре после снижения температуры наружного воздуха поступали многочисленные жалобы от жителей города на качество теплоснабжения. Граждане обращались в Управление ЖКХ, лично ко мне и в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. Многие не могли дозвониться до аварийных служб управляющих организаций.

На сегодняшний день ситуацию удалось исправить. Но на повестке дня остается вопрос организации надежного теплоснабжения и надлежащего обеспечения услугами горячего водоснабжения потребителей округа.

В ходе рабочей встречи обсуждалось, как начали и проходят отопительный период 2023-2024 годов предприятия и организации, которые обязаны обеспечить качественную и бесперебойную подачу тепла потребителям. Каждый из участников совещания доложил о мероприятиях, которые проводятся в данном направлении.

Глава округа потребовал от управляющих организаций своевременно устранять неисправности на внутридомовых инженерных сетях и общедомовом имуществе и наладить своевременную обратную связь с жителями. ОАО «РИР» было рекомендовано соблюдать нормативные показатели качества теплоносителя, установленные действующим законодательством. Управлению ЖКХ администрации поручено контролировать ситуацию с теплоснабжением в округе.

По итогам рабочей встречи были приняты следующие решения:

- управляющим организациям обеспечить оперативное реагирование на обращения жителей округа по вопросам теплоснабжения;

- управляющим организациям обеспечить качественное взаимодействие с едиными теплоснабжающими организациями - АО «РИР» (г. Озерск, п. Новогорный), ММПКХ (п. Метлино), теплосетевыми организациями – ФГУП ПО «Маяк», ММПКХ и МЖКП ЖКХ пос. Новогорный, не допускать перерывов в предоставлении услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- АО «РИР» при внедрении и реализации технологических решений обеспечить интересы потребителей Озерского городского округа, соблюдение нормативных показателей качества теплоносителя, установленных действующим законодательством.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/56221/