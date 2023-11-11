Воспитанники спортивного клуба «Легион мастеров» снова показали отличные результаты.

С 05 по 10 ноября в городе Самара проходили Всероссийские соревнований по боксу среди мужчин 19-40 лет на призы Заслуженного мастера спорта СССР, Чемпиона мира, обладателя Кубка мира, трехкратного чемпиона Европы, пятикратного чемпиона СССР Василия Александровича Шишова.

На турнир приехали боксеры из разных уголков нашей страны чтобы побороться за звание Мастера спорта России. В составе сборной Челябинской области в весовой категории 48 кг в соревновании принимал участие воспитанник клуба «Легион Мастеров» Ренальд Кагарманов (2004 г.р.). По итогам соревнований боксер Озерского городского округа занял 1 место.

Его поздравил председатель Федерации бокса и кикбоксинга Озерского городского округа Александр Жигмонт: «Желаю Ренальду дальнейших успехов в мужском боксе. Хочется отметить, что у Ренальда на данный момент нет ни одного поражения во взрослом боксе».

Первый тренер молодого боксера - Газизов Владислав Равильевич, под его руководством Ренальд тренировался до 2015 г. в поселке Метлино. С 2015 г. по настоящее время тренируется под руководством тренеров г. Озёрска - Никулина Д. С., Шепелева Д. А., Жигмонта А. В., Босова А.В.

С 1 по 4 ноября в г. Кыштыме проходил областной турнир по кикбоксингу "Звезда файтера" памяти тренера П. Ю. Теплякова.

В разделе «Лайт-контакт» выступила воспитанница Федерации бокса и кикбоксинга и ОГСООБИ «Легион мастеров» Мария Котова (2008 г. р.). По итогам поединков она заняла почётное второе место. Тренируется спортсменка под руководством бригады тренеров: Жигмонта А. В., Никулина Д. С., Шепелева Д. А., Босова А. В.

Информация и фото Федерации бокса и кикбоксинга ОГО.