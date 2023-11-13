С 2024 года в Челябинской области вырастет плата за капремонт.

Как следует из постановления регионального правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, тариф увеличится с 11 рублей 20 копеек за квадратный метр до 11 рублей 80 копеек.

«Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме на 2024 год в размере 11,80 рубля», – говорится в документе за подписью председателя правительства Алексея Текслера.

В 2022 году плата за капремонт на Южном Урале составляла 10 рублей 10 копеек за квадратный метр, в 2021-м – 8,6 рубля, в 2020-м – 8,2 рубля.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило новые индексы роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги. Как следует из документа, коммуналка в регионах УрФО с 1 июля 2024 года подорожает от 8 до 11%. При этом также согласована величина максимального отклонения, то есть, фактический рост в отдельных муниципалитетах может оказаться выше.

Для Челябинской области индекс роста составляет 11% (максимальное отклонение до 15,8%), Курганской – 9,7% (до 12,1%), Свердловской – 9,6% (до 13,6%), Тюменской – 9,6% (максимальное отклонение до 11,6%), ХМАО-Югра – 9,6% (до 11,6%), ЯНАО – 8% (отклонение не предусмотрено).

https://dostup1.ru/finance/S-2024-goda-v-Chelyabinskoy-oblasti-vyrastet-plata-za-kapremont_170282.html