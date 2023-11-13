ГИБДД просит не ездить по трассе М-5 в горных районах Челябинской области 15 ноября.

«В горных районах в среду ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В этой связи на трассе возможны проблемы с автомобильным движением», – говорится в комментарии.

Ранее организация, отвечающая за содержание федеральных дорог, выступила с аналогичным заявлением.

«Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" рекомендует водителям воздержаться от поездок по трассе М-5», – заявили дорожники.

Там говорят, что «в связи с ожидающимися неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно затруднение проезда транспортных средств по участкам автодороги М-5 "Урал" в горнозаводской зоне».

Ночью 15 ноября в Челябинской области сильный мокрый снег и дождь ожидаются на крайнем западе, местами будет наблюдаться гололед, отложение мокрого снега на проводах, температура воздуха от минус 1 до плюс 4 градусов.

Днем в среду облачно, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах – умеренные, кое-где гололед, отложение мокрого снега на проводах, плюс 1-6. Ветер южный с переходом на западный 5-10 м/с, локально порывы до 15 м/с.

https://dostup1.ru/society/GIBDD-prositne-ezdit-po-trasse-M-5-v-gornyh-rayonah-Chelyabinskoy-oblasti-15-noyabrya_170281.html