На Озерском шоссе дикое животное стало причиной дорожно-транспортного происшествия.

14.11.2023 года около 18 часов 16 минут, на 6 км. шоссе Озерское, водитель, управляя автомобилем марки Ниссан, не выбрал скорости, обеспечивающей достаточный контроль за движением транспортного средства. При возникновении опасности не принял мер предосторожности, в результате чего совершил наезд на дикое животное (лось). Животное на месте происшествия скончалось, транспортному средству причинены технические повреждения.

Госавтоинспекция Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск обращается к автовладельцам!

В ПДД РФ животные не выступают отдельным участником дорожного движения. Однако, если наезд на животное все же произошел, то данное происшествие является дорожно-транспортным, т.к. событие произошло в процессе движения по дороге, и транспортному средству причинен материальный ущерб. В этом случае водитель должен вызвать сотрудников ГИБДД. Полицейские проводят комплекс мероприятий по документированию ДТП, а также сообщают в комитет охотничьего хозяйства.

Чтобы избежать негативных происшествий на дороге, нужно строго соблюдать требования Правил дорожного движения. Особенно соблюдать безопасный скоростной режим, чтобы у водителя всегда была возможность снизить скорость и вовремя остановиться. Особо внимательными следует быть в местах установки дорожных знаков «Дикие животные» и «Перегон скота», следуя на данных участках с минимальной скоростью движения.