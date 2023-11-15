Госдума: Мобильные телефоны в школах запретят по закону, уроки труда станут обязательными.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования телефонов в школах.

Ранее сообщалось, что документ был внесен в октябре группой депутатов и сенаторов разных фракций и предполагает запрет школьникам использовать мобильные телефоны в личных целях во время уроков.

«В первом чтении приняли изменения в закон об образовании. Поправки внесем ко второму чтению. Телефоны будут запрещены на уроках, кроме экстренных случаев (без каких-либо других оговорок)», – прокомментировал в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

«Не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаях», – следует из текста законопроекта, опубликованного в электронной базе Госдумы.

По мнению Володина, принятие закона повысит авторитет учителя и будет способствовать живому общению в классе. Он также отметил, что это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией.

Кроме того, он сообщил, что в школу будет возвращен урок труда как обязательный предмет. «Трудовое воспитание – неотъемлемая часть образовательного процесса. Оно необходимо для каждого ребенка. Трудолюбие – хороший фундамент для развития детей, их становления и залог успеха в будущем. Поправки планируем рассмотреть в начале декабря», – добавил он.

https://dostup1.ru/society/Gosduma-Mobilnye-telefony-v-shkolah-zapretyat-po-zakonu-uroki-truda-stanut-obyazatelnymi_170391.html