Вспоминая радио Озерска

7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года российский физик Александр Попов на заседании физико-химического общества продемонстрировал беспроводную удалённую регистрацию электромагнитных колебаний от разряда молнии на собранный им элементарный приёмник.

Впервые эта дата была торжественно отмечена в СССР в 1925 году, а с 1945 праздник отмечается ежегодно.

Когда-то и проводное городское радио было неотъемлемой частью культуры Челябинска-40. Более пятидесяти лет верой и правдой служило оно горожанам.

Его создавали творческие люди разных поколений и профессий (и техники, и инженеры, и журналисты).

Сегодня самое время вспомнить, чего лишился Озерск в годы приватизационной казнокрадии.

Подробности в видеосюжете:

Александр Волынцев