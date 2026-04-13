Почему бананы нельзя есть на голодный желудок.

В центре внимания. Всероссийское онлайн-голосование.

Текслер попросил всех глав вместе с ним принять участие в субботниках.

В Челябинске проведут фестиваль частных театров в 2027 году.

В Челябинске проведут фестиваль частных театров в 2027 году.

Также к Году культурной столицы независимые площадки получат системную поддержку от Минкульта.

Назвали сферы, где в Челябинской области будут развивать сильную конкуренцию.

Афиша с 13 по 19 апреля 2026 года.

Текслер попросил всех глав вместе с ним принять участие в субботниках.

 Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Губернатор Челябинской области попросил глав городов и районов не только следить за проведением субботников и еженедельно направлять информацию в областное министерство жилищно-коммунального хозяйства. Руководителям не следует забывать и самим принимать участие в уборке территории.

– Важно на собственном примере показывать, как идет работа в этом направлении. Я сам планирую на следующей неделе выйти на субботник, – сказал Алексей Текслер.

Речь о весенних субботниках, своевременном вывозе мусора и сухостоя, недопущении захламления контейнерных площадок и прилегающих территорий шла на областном совещании с главами муниципалитетов. Глава региона привел такую цифру: на данный момент порядок навели уже на 40% запланированной территории, вывезли более шести с половиной тысяч тонн мусора.

Кстати, мусор в этом году требуют вывозить по-новому. Как отметил губернатор, желательно день в день убирать собранные мешки с мусором, которые остаются вдоль улицы, на территории общественных пространств. И ни в коем случае нельзя складировать собранные мешки или растительные отходы на контейнерных площадках.

Как ранее сообщала «Губерния», традиционная весенняя кампания по уборке территорий стартовала в Челябинской области с 23 марта. В ряде территорий — Челябинске, Магнитогорске и части Карабаша — уборка будет проходить в соответствии с новым регламентом.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1139938/

2026-04-15PKT10:26:00

Ключевые теги: Озерск, Челябинская область, новости.

