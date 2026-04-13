Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Текслер попросил всех глав вместе с ним принять участие в субботниках.

Губернатор Челябинской области попросил глав городов и районов не только следить за проведением субботников и еженедельно направлять информацию в областное министерство жилищно-коммунального хозяйства. Руководителям не следует забывать и самим принимать участие в уборке территории.

– Важно на собственном примере показывать, как идет работа в этом направлении. Я сам планирую на следующей неделе выйти на субботник, – сказал Алексей Текслер.

Речь о весенних субботниках, своевременном вывозе мусора и сухостоя, недопущении захламления контейнерных площадок и прилегающих территорий шла на областном совещании с главами муниципалитетов. Глава региона привел такую цифру: на данный момент порядок навели уже на 40% запланированной территории, вывезли более шести с половиной тысяч тонн мусора.

Кстати, мусор в этом году требуют вывозить по-новому. Как отметил губернатор, желательно день в день убирать собранные мешки с мусором, которые остаются вдоль улицы, на территории общественных пространств. И ни в коем случае нельзя складировать собранные мешки или растительные отходы на контейнерных площадках.

Как ранее сообщала «Губерния», традиционная весенняя кампания по уборке территорий стартовала в Челябинской области с 23 марта. В ряде территорий — Челябинске, Магнитогорске и части Карабаша — уборка будет проходить в соответствии с новым регламентом.

