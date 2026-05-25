Фото: нейросеть

Эти соусы заменят майонез.

Популярная заправка может иметь полезную альтернативу.

Майонез — подходящая заправка для различных блюд и закусок, однако магазинный соус нельзя отнести к безопасным продуктам из-за трансжиров. Если вы следите за состоянием своего организма и фигурой, можно воспользоваться альтернативами, соответствующими концепции здорового питания.

Чем заменить майонез:

• сметаной и горчицей. При помощи блендера взбейте вареные желтки (2 шт.), сметану 15—20%-ной жирности (200 г), горчицу (1 ст. л.) и немного посолите;

• нутом. Банку консервированного нута измельчите в пюре, добавьте с ориентиром на свои вкусы сок лимона, растительное масло, горчицу, соль, перец и взбейте;

• творогом и йогуртом. По 200 г натурального йогурта и мягкого творога взбейте с вареными желтками (2 шт.), горчицей (2 ч. л.) и лимонным соком по вкусу;

• творожным сыром. Смешайте творожный сыр с натуральным йогуртом — по 100 г каждого, приправьте солью, перцем, сушеной зеленью и молотым чесноком.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/eti-sousy-zamenyat-mayonez/