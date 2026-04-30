Горный вяз распустился рекордно рано на Таганае.

Его цветки будут радовать посетителей всего четыре дня.

Инспекторы национального парка «Таганай» в Челябинской области продолжают фиксировать все новые природные рекорды. Так, в лесах они заметили фиолетовые цветки на горном вязе. В этом году он зацвел более чем на месяц раньше обычного. И это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, отметили в нацпарке.

«Фиолетовые цветки, собранные в шаровидные пучки, будут красоваться на тонких побегах всего 3—4 дня. Листья на вязе появятся намного позже и к осени разрастутся до 20—25 сантиметров в длину и до 15 — в ширину. Не зря вяз — широколиственное дерево»,— рассказали в пресс-службе «Таганая».

Интересно, что горный вяз, или вяз шершавый, — единственное на планете дерево, на котором ногохвост ильмовый — серовато-желтая бабочка — выводит свое потомство.

Кстати, в прошлом году цветки на вязе появились 5 мая — почти на месяц раньше обычного.

Рекордно рано в этом году на Таганае заметили волчье лыко. На три недели раньше обычного распустилась медуница мягкая. Сезон свадеб у лягушек также опередил обычные сроки.

