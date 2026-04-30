Паровоз 1936 года откроет новый сезон Челябинской детской железной дороги.

В парке имени Ю. А. Гагарина начнется новый 77-й летний сезон на детской железной дороге. Первый рейс состоится 30 апреля. Откроет сезон пассажирских перевозок локомотив, выпущенный 90 лет назад, — паровоз 157С-24.

Еще до 2025 года этот легендарный локомотив был памятником и стоял у депо по улице Российской. Затем его отреставрировали в Санкт-Петербурге, поменяли некоторые механизмы, смазали и поставили на рельсы в Челябинске. До 1950-х годов «Эска», как его называли железнодорожники, служил на Магнитогорском металлургическом комбинате. В России сохранилось всего три таких машины. Узкоколейный паровоз отправится от станции имени Павлика Морозова до станции Водная, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В этом году практику на детской железной дороге будут проходить более 500 юных железнодорожников. После получения всей необходимой теоретической базы подростки попробуют себя в роли смотрителей станций, проводников и бригадиров пассажирских вагонов, осмотрщиков вагонов, ревизоров, дикторов и машинистов поезда.

Малая Южно-Уральская железная дорога, или, как ее еще называют, детская железная дорога в Челябинске, — одна из первых подобных дорог в СССР. Открытие ее было запланировано на август 1941 года, но этим планам помешала война. В итоге открытие состоялось только в 1949 году.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1140155/

2026-04-27PKT13:00:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

