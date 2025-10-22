Обратная связь Пятница, 24 октября, 07:26
Новый скоростной электропоезд сделает путь из Челябинска в Курган еще быстрее.

Новый скоростной электропоезд сделает путь из Челябинска в Курган еще быстрее.

 Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Новый скоростной электропоезд сделает путь из Челябинска в Курган еще быстрее.

Скоростной электропоезд свяжет Курган и Челябинск. На линии планируется использовать состав ЭС104 «Финист», способный развивать скорость до 160 километров в час. Его запуск согласовали губернаторы Челябинской и Курганской областей еще в июне.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Курганской области Вадим Шумков заключили соглашение о сотрудничестве между регионами, предусматривающее, в том числе, запуск дополнительного скоростного поезда между Челябинском и Курганом.

Первый ускоренный электропоезд ЭП2Д начал курсировать между Челябинском и Курганом 1 июля 2025 года. Благодаря этому время в пути сократилось почти на час: с 4 часов 19 минут до 3 часов 23 минут. По мнению губернаторов Челябинской и Курганской областей, скоростное железнодорожное сообщение между столицами регионов положительно скажется на развитии туризма и делового сотрудничества.

Планируется, что на маршрут выйдет электропоезд ЭС104 «Финист», способный развивать скорость до 160 километров в час — на треть выше, чем ЭП2Д. Об этом говорится в соглашении о сотрудничестве, которое 22 октября 2025 года заключили правительство Курганской области и Южно-Уральская железная дорога. Соглашение рассчитано на период с 2026 по 2030 годы и предусматривает взаимодействие в сфере развития пассажирских и грузовых перевозок, реализацию совместных инвестиционных проектов.

Напомним, поезд «Финист» между Челябинском и Екатеринбургом курсирует с декабря 2024 года. Время в пути составляет около четырех часов.

А с 1 августа 2025 года по маршруту между Челябинском и Уфой начал курсировать скоростной электропоезд «Ласточка».

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1136458/

2025-10-23PKT10:31:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

