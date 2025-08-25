Озерск музыкальный. Концерт поэтов и бардов Озёрска.
Афиша на 30, 31 августа 2025 года.
В центре внимания. Фотосушка-2025.
Турнир по женскому мини-футболу-2025.
Озерск в лицах. Анна Устинова.
Озёрск спортивный. Кубок Челябинской области по парусному спорту.
Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
Видеоинструкция по работе в новом личном кабинете РИР.
Команда проекта "Стрит-арт на деревьях" снова в деле!
Егоза готовится стать новой точкой притяжения для тех, кто ищет гармонию в фитнесе, йоге и медитации.
Озерск в лицах. Ирина Маркина. АНО «Мамуля».
В центре внимания. Городской клуб служебного собаководства.
Андрей Комаров дал старт новому производству на Урале.
Озёрск музыкальный. Концерт народных инструментов в ОГКИ.
В центре внимания. Интересные места в Кыштыме.
Мастер-класс. Кукла-мотанка.
Афиша с 23 по 29 июня 2025 года.
В центре внимания. Профилактика мошенничества.
В центре внимания. Пушкинский день - 2025.
В центре внимания. VIII фестиваль-конкурс оркестров «Фанфары Кыштыма».
Афиша с 16 по 22 июня 2025 года.
В центре внимания. Первый танцевальный фестиваль Kod Red.
Концерт вокалистов-выпускников ОГКИ.
Афиша с 9 по 15 июня 2025 года.
День защиты детей в Детском парке.
Озерск творческий. Мастер-кондитер Елена Пейчева.
Озёрск спортивный. Турнир по дзюдо.
Озерск в лицах. Марина Шишкова.
Озерск в лицах. Татьяна Синицына и Анастасия Гончар.
Афиша с 26 мая по 01 июня 2025 года.
Мастер-класс. Корзинка из бумажной лозы.
В центре внимания. Новости театральной жизни Озёрска.
Афиша с 19 по 25 мая 2025 года.
В центре внимания. Выставка "Н2О. Притяжение" в ЦГБ.
Афиша с 12 по 18 мая 2025 года.
Озёрск музыкальный. Концерт Дорогами Победы в ДМШ № 1.
Озёрск музыкальный. Литературно-музыкальная композиция "На безымянной высоте".
Озёрск музыкальный. Концерт КСП "Рифей" "И помнит мир спасенный..."
В центре внимания. День пожарной охраны в Озёрске.
Афиша с 5 по 11 мая 2025 года.
В центре внимания. Молодёжный образовательный форум "От мечты к реальности".
Озёрск музыкальный. Концерт "Вальс цветов" в ДМШ № 1.
Озёрск музыкальный. Концерт гитариста А. Ерёменко в ОГКИ.
В центре внимания. Открытие мотосезона-2025.
Озёрск музыкальный. Концерт "Лица друзей".
В центре внимания. Конкурс хореографических коллективов в ДТДиМ.
В центре внимания. Субботник в ПКиО.
Афиша 28 апреля по 6 мая 2025 года.
Озёрск музыкальный. Концерт ансамблевой музыки в ОГКИ.
Турнир по сборке спилс-карт России.
В центре внимания. Голосование по отбору общественных территорий благоустройства на реализацию в 2026 году.
Мастер-класс. Пасхальная курочка.
Афиша с 21 по 29 апреля 2025 года.
В центре внимания. Репетиция акции "Вальс Победы".
Афиша с 14 по 20 апреля 2025 года.
В центре внимания. Проекты юных археологов.
В центре внимания. Уничтожение рисунков на деревьях в парке культуры и отдыха.
Озёрск музыкальный. Клуб "Таланты и поклонники", 30 марта 2025 года.
Афиша с 7 по 13 апреля 2025 года.
Озёрск спортивный. Региональные соревнования «Льдинки на "Высоте"»
В центре внимания. Итоговое мероприятие проекта "Быстрее ветра".
Афиша с 31 марта по 6 апреля 2025 года.
В центре внимания. Отчётный показ выпуска студии "Искусство речи".
Озерск творческий. Читательская конференция А. Волынцева.
Новости ГЛК "Егоза". Итоговое мероприятие социально-значимого проекта "Новые вершины".
В Озёрске завершился первый этап проекта "Ориентирование - это просто как раз, два, три".
Афиша с 17 по 23 марта 2025 года.
Жизнь замечательных людей. Эмма Власова.
Подписание соглашения между СУ ФПС №1 МЧС России и храмом Покрова Пресвятой Богородицы г. Озерска.
Предстоящее благоустройство объектов по итогам прошлогоднего онлайн-голосования.
В центре внимания. Открытие студии танца.
Озёрск музыкальный. Концерт оркестра "Россияне" "Любовь с первого звука".
Ей имя - Женщина!
Афиша с 10 по 16 марта 2025 года.
В центре внимания. Конкурс театральных коллективов в ДТДиМ.
В центре внимания. "Широкая масленица-2025".
Афиша с 24 февраля по 3 марта 2025 года.
Озёрск музыкальный. Фестиваль-конкурс хоров "Песня на века". Часть 2.
Новости ГЛК "Егоза". Вечернее катание на ГЛК "Егоза".
В центре внимания. Выставка "Человеческая душа - райская птица" в Озёрском городском музее.
Афиша с 17 по 23 февраля 2025 года.
Озерск в лицах. Аида Даулеткалиева.
В центре внимания. Проект "Читай дальше".
Озёрск спортивный. Женский хоккей на валенках-2025.
Фестиваль-конкурс хоров "Песня на века". Часть 1.
Афиша с 10 по 16 февраля 2025 года.
В центре внимания. Выставка работ студентов ОГКИ.
В центре внимания. Проект "Нутрии в контактном зоопарке".
Афиша с 3 по 9 февраля 2025 года.
В центре внимания. "Открой рот 2025" в Озёрске.
Озерск спортивный ."Ориентирование - это просто, как "раз-два-три!"
Афиша с 27 января по 2 февраля 2025 года.
Пресс-конференция главы ОГО С. Гергенрейдера.
Интервью с начальником управления культуры Светланой Степановой.
В центре внимания. Экологическая акция "Разделяйка".
Афиша с 20 по 26 января 2025 года.
ПОЕДИМ. Куриные сердечки
Озёрск спортивный. Интервью с Евгением Гончаром.
Афиша с 13 по 19 января 2025 года.
Новогоднее представление в театре кукол.
Озёрск музыкальный. "Времена года"
Новогоднее представление в ДК "Маяк".
Социально-значимый проект "Новые вершины".
Новогодний концерт отделения допобразования ОГКИ.
Концерт "Музыкальное искусство эстрады" ОГКИ.
Итоги голосования за инициативные проекты-2025.
Новогоднее поздравление от Дедушки Мороза!
В центре внимания. 30-летие детского дома.
Мастер-класс. Новогодняя свеча.
Социальный проект «Волонтёр года - 2024».
Озёрск спортивный. Интервью с Татьяной Третьяковой.
Озерск творческий. Концерт з.а. РФ В. Азимова.
В центре внимания. Стендап в Озёрске.
Озерск творческий. Конкурс "Дело жизни" в ЦКиДМ.
В центре внимания. Фестиваль "Снежность".
Конкурс вокалистов в ДТДиМ. Часть 2.
В центре внимания. Выставка "Творить как дышать".
Изменение маршрутов сообщения с Татышем.
Концерт военного духового оркестра Озерской дивизии.
В центре внимания. Спектакль "Ни капли дождя..."
В центре внимания. Озёрскому туризму 65 лет.
Первенство ДЮСШ по спортивной гимнастике.
Конкурс вокалистов в ДТДиМ. Часть 1.
В центре внимания. Конкурс чтецов в ДТДиМ. Часть 3
Выставка П. Фролова "Русская азбука".
Озёрск спортивный. Встреча со спортсменами в "Мире".
В центре внимания. "Гитарник" в "Мире".
В центре внимания. Конкурс чтецов в ДТДиМ. Часть 2
Мониторинг качества холодной воды в ОГО
В центре внимания. Конкурс чтецов в ДТДиМ. Часть 1.
В центре внимания. Турнир по бильярду
В центре внимания. Долги "РИР Озёрск".
ПОЕДИМ. Макароны-гнёзда и десерт из манки с соком.
Международный День музыки в ОГКИ.
В центре внимания. Пруд моей мечты.
Озёрск спортивный. Фестиваль "Ты можешь всё".
Открытие пространства «Мир молодежи».
В центре внимания. Гривны и колты.
Концерт оркестра Россияне Музыка на бис.
Озерск творческий. Выставка "Следуя за вдохновением".
Новости ГЛК Егоза. Кубок Егозы по маунтинбайку-2024
Секции лыжного спорта и спортивной гимнастики
Начало отопительного сезона в округе.
ПОЕДИМ. Пицца из тортильи и омлета.
Дороги и присоединение ДК "Синегорье" к МБУ КДЦ.
Старт социально-значимого проекта "Новые вершины".
Озерск в лицах. Ольга Хакимова.
В центре внимания. Мурал на здании школы 40.
Экологическая акция #Паркарт в Озёрске.
Реализация программы "Наш дом - наш двор - наш город".
Футбольный фестиваль ко Дню знаний.
Концерт-сюрприз "Звезда упала на ладошку…"
День знаний для детей микрорайона ЖЭК-4.
Дни открытых дверей в СЮТ и ДТДиМ.
Чем заняться взрослым в свободное время.
ПОЕДИМ. Тайский суп с креветками, карри и киви.
В центре внимания. Фотосушка-2024.
В центре внимания. ЗАМАН-2024.
Озерск в лицах. Лариса и Полина Кузнеченковы.
Озерск в лицах. Алла Зорина.
Озёрск спортивный. Женский мини-футбол 2024. Финал.
Озёрск спортивный. Женский мини-футбол 2024.
Игровая программа "Свистать всех наверх!"
Новости ГЛК "Егоза". Визит Ассоциации ГЛК России.
Брифинг:последствия дождей и семейный фестиваль.
Озёрск в лицах. Артём и Дмитрий Шепелевы.
Озёрск в лицах. Мила Рахимова.
Афиша с 24 по 30 июня 2024 года.
ПОЕДИМ. Свекольник.
Открытый шахматный Фестиваль ко Дню города.
В центре внимания. Пушкинский день в Озёрске.
В центре внимания. Брифинг 10 июня.
В центре внимания. Новости озёрской медицины.
Летняя оздоровительная кампания в Озёрске.
Акция "Безопасную дорогу - детям".
В центре внимания. Праздник детства от ЖЭК-4.
Озёрск спортивный. Велогонка и турнир по дзюдо.
Театральные новости мая 2024.
Государственная итоговая аттестация в ОГО.
ПОЕДИМ. Согревающий крем-суп.
В центре внимания. "Ночь музеев" в Озёрске.
Хор Данилова Монастыря в Озёрске.
В центре внимания. Культурные события в мае.
Озёрск в лицах. Наталья Косажевская.
Благоустройство проспекта Ленина.
Проект благоустройства пруда «Энергия воды».
Озёрск творческий. Выставка "Вдохновение".
Какие объекты будут благоустроены в 2025 году.
Озёрск спортивный. Май, спорт, Озёрск!
Концерт "Дорогами Победы" в ДМШ № 1.
"Не забывайте о войне". Фильм ПО "Маяк" 2022 года.
В центре внимания. Светлый праздник Пасхи в Озёрске.
Творческий вечер Ларисы Кожелетовой.
В центре внимания. "Веснушки - 2024".
Спорт: мини-футбол, фигурное катание, чир-спорт.
В центре внимания. Уборка улиц и отключение тепла.
ПОЕДИМ. Балык экмек.
В центре внимания. Театральный апрель в Озёрске.
Уборка улично-дорожной сети и субботники.
Озерск в лицах. Юрий, Катерина и Ярослав Ситниковы.
Озерск творческий. Авторский вечер Михаила Корякина.
Брифинг в администрации 8 апреля 2024 года.
Новости Озёрского городского музея.
Озерск творческий. 15-летие "Объективного мира".
В центре внимания. Брифинг в администрации округа.
Озёрск музыкальный. «Музыка любви». Часть 2
Спортивный праздник «Весенние ласточки»
20 лет отделению "Дизайн" ОГКИ.
Презентация книги стихов Ю.Климова
Новости ГЛК "Егоза". "Новые вершины - 2024"
В центре внимания. Конкурс "Ученик года - 2024".
Озёрск музыкальный. «Музыка любви». Часть 1.
В центре внимания. Масленица-2024.
Голосование за объекты благоустройства.
В центре внимания. Акция «Цветы для Автоледи».
ПОЕДИМ. Шакшука.
Волейбольный турнир памяти А.В. Мичковец
В центре внимания. Фестиваль "Озёрск - территория здоровья".
В центре внимания. Уборка снега во дворах и "Проводы зимы".
Озёрск в лицах. Вячеслав Максимов.
В центре внимания. ПРОФЕСТ в СЮТ.
Озёрск спортивный. Хоккейный матч на "Высоте".
Шахматный турнир "Памяти чемпионов".
"Эстрадный звездопад". Часть 2
Женский хоккей на валенках-2024. Финал.
Озёрск спортивный. «Лыжня России-2024».
В центре внимания. Уборка улично-дорожной сети.
Озёрск музыкальный. "Эстрадный звездопад". Часть 1.
В центре внимания. День рождения ЛА "Высота".
В центре внимания. Штаб по зиме.
Озёрск спортивный. Женский хоккей на валенках - 2024.
Выставки "Время и звук" и "Каменный пояс".
В центре внимания. Акция "Дарите книги с любовью".
Озёрск в лицах. Ольга Потеряева.
В центре внимания. "Открой рот-2024" в Озёрске.
В центре внимания. Городской пруд.
В центре внимания.80-летие снятия блокады Ленинграда.
Озёрск спортивный. Волейбол, мини-футбол, шахматы.
ПОЕДИМ. Ассорти из курицы.
Новости ГЛК "Егоза"
В центре внимания. Ситуация с бешенством в округе.
"Формирование комфортной городской среды" до 2030г.
В центре внимания.Купание в крещенской купели 18.01.24г.
Озерск творческий. Выставка "Верность традициям".
В центре внимания. Тепло в домах и уборка улиц.
Жизнь замечательных людей. Иван Гашев.
В центре внимания. Новогодний праздник от ЖЭК-4.
Обращение гендиректора "ПО "Маяк" А.В.Порошина
Поздравление главы округа Е.Ю. Щербакова
Озёрская битломания. Телеверсия.
Озёрск спортивный. Хоккейный праздник на "Высоте".
В центре внимания. Эпидобстановка в округе.
Маркет_Оз. Волшебство вне Хогвартс.
Поздравление от "Уральских кабельных сетей-Озёрск"!
Озёрск в лицах. Александр Жмайло.
Фигуристы ДЮСШ тренируются на "Высоте".
Озёрск творческий. Поэтический алфавит.
В центре внимания. Ситуация с теплоснабжением.
Поедим?! Мини-бургер
В центре внимания. Бал "Экслибрис".
Итоги отбора инициативных проектов
Озёрск в лицах. Маргарита Шакирова
Озёрск творческий. "Озёрская Битломания".
Озёрск творческий. "Магия акварели" Виктора Наумчака
В центре внимания: фестиваль "Снежность" и уборка улиц
Озёрск спортивный: плавание и бокс
Озёрск музыкальный."Сарафан" в ДК "Маяк"
«ЧЕлябинский бочЧЕ-фест» в Озёрске
Итоги донорской акции #Давайвступай
В центре внимания. Музквиз по-озёрски
Озёрск в лицах. Группа BЁRTON.
В центре внимания.Ситуация с ВИЧ-инфекцией в округе
В центре внимания. Александр Жмайло-новый замглавы ОГО
Озёрск исторический. История Озерска в фотографиях
В центре внимания. Общественные инициативы-2023
Новости театра кукол "Золотой петушок".
"Наш дом-наш двор-наш город": итоги 2023 года
ПОЕДИМ. Вок с индейкой и овощами
Многомерные картины Яны Бушуевой
Новости ДЭБЦ
Озёрск музыкальный. Поёт "Рифей".
Озерск спортивный.
В центре внимания. Отопление в домах и уборка улиц.
Озёрск исторический. 75 лет "Нашему дому"
В центре внимания. Соцконтракт.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Брифинг 23 октября 2023 года
Жизнь замечательных людей: Надежда Бадукина
В центре внимания. Market Oz
Первенство по фигурному катанию
В центре внимания. Благоустройство.
Озёрск спортивный:новости за неделю
Поедим?! Готовим кабачки.
"Вершина" на льду
В центре внимания: телефонное мошенничество
О дорогах,"Новых созидателях",благоустройстве
День Музыки в ДК "Маяк"
В театре кукол открылся 72 сезон
Городские новости 02.10.2023г.
Озёрск в лицах. Фотограф Евгений Гецев.
Озерск творческий и познавательный
Школа фотографии: новый сезон.
"Маяковская" династия Гончаровых
«Наш дом – наш двор – наш город» (25.09.23г.)
Открытие 76 сезона в театре "Наш дом"
Донорская акция #ДавайВступай
Озёрск спортивный: детские секции
"Наш дом-наш двор-наш город": что уже сделано.
"Стремимся побеждать" и "Новые созидатели"
Ирина Окунева. Художник сновидений.
Озёрск спортивный: футбол!
Инициативное бюджетирование – 2024
Женское ли это дело - мяч гонять?
"Наш дом-наш двор-наш город"!
Сантехники творят добро!
"30 минут с…тренерами по фигурному катанию.
"Лига мечты" или невозможное возможно!
Брифинг Администраци: ремонт сетей и дорог
Ремонт сетей водоснабжения.
"ЕГОЗАРОК", вторая смена
Озерск отметил юбилей "Маяка"!
Завод радиоактивных изотопов
Брифинг Администрации(26.06.23г)
Полиция Озерска просит быть бдительными!
Озерский футбол на "Высоте"!
В ПКиО открылся Летний театр
ЕГОЗАРОК 2023
Открытие сезона на трассе "Муравейник"
Поедим? Пикник на Егозе.
Брифинг Администрации ОГО(15.05.2023г)
Интервью с Е.Ю.Щербаковым
"Поедим?!" Утка в апельсиновом соусе.
"40 минут с...группой GAM BEAT"!
Брифинг Администрации ОГО(24.04.23г)
Акции "Читай дальше" 9 лет!
Брифинг Администрации(17.04.2023г.)
"Область Трактора" в Озерске!
У военнослужащих новоселье!
Брифинг Администрации(12.04.2023г.)
Особенные райдеры
Объекты благоустройства 2024
Летняя оздоровительная кампания-2023
Декларационная кампания 2023
Итоги сезона в Театре "Золотой петушок"
Ремонт дорог в 2023 году
"Новые вершины" на Егозе!
Цветы для автоледи
Новый директор в Театре кукол
Хоккей, по которому мы все скучали!
Брифинг Администрации(27.02.23г)
ПКиО готовится к Масленице!
"Эхо БДФ" в Озерске
Брифинг Администрации(20.02.23г)
В Озерске задержана мошенница(13.02.2023г)
Новости Администрации ОГО(07.02.2023г)
В память о блокаде Ленинграда и Сталинграде
Новости Администрации ОГО(31.01.23г)
Новости Администрации ОГО 23.01.2023г.
"Елки в дело"!
Операция "Полицейский Дед Мороз"
О Едином налоговом счете налогоплательщика.
120-летие со дня рождения Курчатова
Бижеляк, Селезни, Новогорный
Поедим? Говядина с овощами и камамбер.
Мошенники продолжают обманывать!
"Веселые старты" на Егозе
Итоги проекта "Экотропы Егоза-Сугомак"
70 лет ДЭБЦ
И снова о мошенниках! Ноябрь 2022г.
Открытие сезона 2022-23 на "Егозе"!
ЗОЖжём! Бокс и кикбоксинг.
Идти вперед твердыми шагами!
Поедим? Индейка и булгур с овощами.
Школа инструкторов на Егозе и детские секции
Премьеры в театре кукол "Золотой петушок"
Голос атомного города.
Кубок Егозы-2022 по маунтинбайку
Велогонка «Золотая осень 2022»
Новое футбольное поле в Озерске
«Будущее города в наших руках - 2022»
"Егоза Трейл 2022"
ЗОЖжем! Грэпплинг для детей.
Новый облик сквера им.Броховича
Очередная волна COVID-19 (26.08.2022г)
День физкультурника (13.08.2022г)
Этно-фестиваль "ZAMAN-2022"
В Озерске идет ремонт дорог (10.08.2022г.)
Новости недели (03.08.2022г.)
ЕгозаРок 02.07.2022г.
Государственный пожарный надзор.
Новости недели (08.07.2022г.)
20 минут про...Город лошадей
Новости недели (30.06.2022г.)
Новости недели (19.06.2022г.)
Поедим! Ризотто с грибами.
Новости недели (07.06.2022г.)
Готовы 3 тропы "Егоза-Сугомак"!
Стресс во время ЕГЭ
Новости недели (27.05.2022г.)
Велотрасса "Муравейник"
Новости недели (20.05.2022г.)
Новости недели (14.05.2022г.)
Новости недели (07.05.2022г.)
Об электронной подписи.
Новости недели(29.04.2022г.)
О декларационной кампании(27.04.2022г.)
Новости недели(20.04.2022г.)
Новости недели(15.04.2022г.)
На "Егозе" завершился горнолыжный сезон
Новости недели (06.04.2022г.)
Новости недели (30.03.2022г.)
Студия "Мульти-Пульти" (24.03.2022г.)
Новости недели (22.03.2022г.)
Новости недели (10.03.2022г.)
Новости недели (01.03.2022г.)
Интервью с психологом Ольгой Кайзер.
Новости недели (22.02.2022г.)
Новости недели (25.02.2022г.)
Новости недели (07.02.2022г.)
О переходе на дистант (03.02.2022г.)
Интервью с И.В.Егоровой.
Новости недели (31.01.2022г.)
Новости недели (25.01.2022г)
Новости недели (18.01.2022г)
Поедим? Сельдь под шубой!
О ситуации на Аргаяшской ТЭЦ
Новости недели (28.12.2021г)
Новости недели (20.12.2021г)
"Поедим?" Готовим завтраки!
Новости недели (13.12.2021г)
Новости недели (06.12.21г)
Новости недели (29.11.21г)
Новости недели (21.11.21г)
Новости недели (14.11.2021г)
Новости недели (08.11.2021г)
"ТехноАтом" на Станции юных техников
Новости недели (31.10.2021г)
Новости недели (25.10.2021г.)
Стартовал новый учебный год в СЮТе!
Новости недели (14.09.21г)
ЗОЖжём! Программа о здоровом образе жизни и фитнесе!
Новости недели (05.09.2021г)
20 минут с...Ольгой Евчук!
"Поедим?". Салат "Нисуаз"!
Новости недели(30.08.21г)
Новости недели(22.08.2021г)
Новости недели(16.08.2021г)
"ТВ эфир 60+против вируса": успехи и будущее проекта
Новости недели (08.08.2021г)
Кубок Егозы 2021 по маунтинбайку
Новости недели(04.08.2021г)
Долгожданное открытие скейт-площадки
О премьере "Чёрного театра"
Новости (25.07.2021)
О декларационной кампании 2020
Новости недели(19.07.2021г.)
ТВ Эфир 60+. Георгий Кашков.
ТВ Эфир 60+. Олиевская Л.И.
Новости (04.07.2021г)
"Поедим?" Жюльен.
ТВ 60+. Саморуковская М.А.
Новости (27.06.2021г.)
Хроники коронавируса 2021. Вакцинация.
Новости (20.06.2021г)
ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка картин.
Новости (13.06.2021г)
"Поедим" с Евгением Щербаковым
Новости(06.06.2021г)
Новости(29.05.2021г)
Новости (12.05.2021)
Тв 60+. Валентин Климов 2.
OZR DANCE FEST 21
Новости 02.05.2021г.
Озерск голосует за объекты благоустройства
ТВ Эфир 60+. Валентин Павлович Климов 1
Новости (24.04.2021г)
ТВ Эфир 60+. Евгения и Валерий Белкины 2
Новости (17.04.2021)
ТВ 60+. Евгения и Валерий Белкины 1
Новости (09.04.2021)
"30 минут с...горнолыжницей"
ТВ Эфир 60+. Георгий Георгиевич Кашков 2
Новости (04.04.2021)
ТВ Эфир 60+. Г.Г.Кашков, 1 часть
Программа «Поедим?» Готовим «Том-Ям»!
ТВ Эфир 60+. Лариса Кожелетова.
В Городском парке новый пеший маршрут
Новости (28.03.2021)
"30 минут с… рокерами»
О декларационной кампании 2021
"Поедим?" Готовим пасту с морепродуктами!
Новости (21.03.2021)
Масленица 2021
ЗОЖжём. Фитнес после ОРВИ
Новости (14.03.2021)
Новости (07.03.2021)
ТВ Эфир 60+ против вируса. Барды на Амазонке.
"УКС-Озёрск" поддержали акцию "Читай дальше"
"Новости недели" с Александрой Лебедевой
Бокс не только для мужчин! Интервью с А.Зининой
ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка.
И.М.Сбитнев о ситуации на Аргаяшской ТЭЦ
Новости (14.02.2021)
ТВ Эфир 60+. Юрий Андреевич Гарин
20 минут с...тренером и танцором TWERK Марией Гальт
Новости (07.02.2021)
ТВ Эфир 60+. Куклы
Поедим. Гамбургер.
ТВ 60+. Борис Иванович Борисов
«Кремль» вмешался в конфликт между 36 школой и горожанами.
ТВ 60+. "Рифей". Январь 2020
Розыгрыш от УКС. Январь 2021
Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020
Хроники. Covid-19. Новый год
Поедим? Суп антипохмельный
ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020
Поедим? Новогодняя кета
ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020
ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020
Метлино без света. Декабрь 2029
ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020
Отмена ЕНВД. Декабрь 2020
ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020
"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020
Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020
Про налоги. Ноябрь 2020
Хроники. Covid-19. Про начало пандемии
Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020
Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020
Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020
Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020
Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020
Про ПСР. Октябрь 2020
Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020
Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020
20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020
Экскурсия по Озёрску. Часть 4
ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020
Наши на AtomSkills. Октябрь 2020
Экскурсия по Озёрску. Часть 3
Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020
Поедим? Выпуск про антишашлыки
Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020
Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020
Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке
Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020
Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2
Массовый спорт на Маяке
Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1
Гречка от шеф-повара
У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках
Ковид и экономика. Сентябрь 2020
Экскурсия по особенной школе. Август 2020
Маяк. Спорт. Егоза
Поедим? Копчёная уха
Хроники. Фестиваль Улетай
75 лет атомной промышленности. Выпуск 1
Подготовка к 1 сентября 2020
Налоги. Август 2020
Реновация по-озерски
Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020
Хроники. Спасибо нашим врачам
Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020
Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося
Хроники. «У меня умерла мама»
Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе
ЗОЖжём. Выпуск о прессе
Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян
Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.
Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик
Даунхилл на Егозе. Июль 2020
ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!
Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке
ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!
Хроники. Выпуск 18. Про бизнес
Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020
Хроники. Выпуск 17. Про Москву
Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса
Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ
Хроники. Выпуск 14.
О работе детских садов. Май 2020
О субсидиях на детей. Май 2020
ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.
Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне
О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020
Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе
Хроники. Выпуск 10. День Победы
Хроники. Выпуск 9
Налоги и самоизоляция. Май 2020
О дистанционном обучении. Апрель 2020
Хроники. Covid 19. Выпуск 8
О поддержке предпринимателей. Апрель 2020
Хроники. Выпуск 7
Хроники. Выпуск 6
Хроники. Выпуск 5
Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020
Хроники. Covid-19. Выпуск 4
Хроники. Covid-19. Выпуск 3
Про КПП и садоводов. Апрель 2020
Хроники. Covid-19. Выпуск 2
Разговор с директором. Часть 3. Март 2020
30 минут с … Актрисой театра. Март 2020
О пособиях на детей. Апрель 2020
Хроники. Covid-19. Выпуск 1
Разговор с директором. Часть 2. Март 2020
Разговор с директором. Часть 1. Март 2020
О мошенниках. Март 2020
О налогах. Март 2020
30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020
Экономия с УКС и "Не болей!"
20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020
Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020
О налогах. Январь 2020
30 минут с… главой города. Декабрь 2019
30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019
20 минут с … археологом. Ноябрь 2019
Бизнес-школа. Ноябрь 2019
Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019
20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019
Концерт бардовской песни. Октябрь 2019
Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019
Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019
Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019
Мюзик-холл "Премьера". Август 2019
20 минут с... путешественницей. Август 2019
Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019
20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019
Чемпионат в Казани. Июль 2019
Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019
Парусный спорт. Июнь 2019
КСП "Парус". Июнь 2019
Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019
Ольга Хакимова. Июнь 2019
Новые налоговые льготы. Июнь 2019
20 минут с ... психологом. Май 2019
Творческая гостиная с В.Шестаковой
Концерт выпускников ОГКИ
Stand Up по-Озёрски. Май 2019
Посадка деревьев. Май 2019
Встреча с молодыми актерами. Май 2019
Чемпионат России. Апрель 2019
Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019
Весенняя мозаика. Апрель 2019
Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019
Исчезающая старина. Март 2019
Грязь, мусор и слякоть. Март 2019
Об Управляющих компаниях. Март 2019
Посвящение Цветаевой. Март 2019
Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019
Влад Шуман и его проект. Февраль 2019
Голос Озёрска 60+. Февраль 2019
О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019
Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019
"Памяти маэстро". Январь 2019
О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019
Из гусеницы в бабочку. Январь 2018
Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2
Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1
Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018
С новым годом, с 2019ым!
Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018
Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018
«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018
Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018
Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018
Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018
Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018
Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018
О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018
Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018
Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018
Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018
Время платить налоги. Ноябрь 2018
Встреча с писателями. Октябрь 2018
О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018
Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018
Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018
Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018
Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018
ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018
Сила воли. Сентябрь 2018
Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018
О НЕвывозе мусора. Август 2018
О детском хоккее. Август 2018
Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018
Один в поле воин. Июль 2018
Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018
Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018
Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018
Озеленение Озёрска. Июня 2018
"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018
Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018
Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018
Ресурсный центр для НКО. Май 2018
Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018
ММПКХ и бардак. Апрель 2018
О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018
Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018
Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018
Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018
Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018
Горнолыжный Озёрск. Март 2018
Озёрский фотоклуб. Март 2018
"Земля Эльзы" Март 2018
Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018
Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018
О выставке "Start в Art". Февраль 2018
И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018
Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018
Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017
Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.
Крещение Господне. Январь 2018
"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018
О правилах благоустройства парковок. Январь 2018
2018ый пришел в Озёрск!
О новых лифтах (декабрь 2017)
о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)
Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год
М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года
Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54
Благоустройство Озёрска в 2018 году
ВИЧ в Озёрске
Университет третьего возраста
Благоустройство двора по Свердлова, 3.
А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей
58 мегатон
Озерск. Осень
Интервью с Анной Крившиной
Об уплате имущественного налога
О новом театральном сезоне
Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко
Старт программы по благоустройству
Интервью о нормативах потребления воды
Интервью со Станиславом Воденко
Интервью с главой Кыштыма
День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017
Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017
Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"
Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015
Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015
Главы о проекте бюджета. 7.12.15
Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15
День города
Оснежение ГЛК "Егоза"
Сокращаем все, что можно! 14.12.15
Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15
Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год
Брифинг глав города. 28.12.2015
Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015
Главы о приоритетах. 11.01.2015
И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015
Видеовпечатления о Егозе
О новом начальнике УКСиБа
Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым
Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково
Брифинг 8.02.2016
Е. Щербаков о вывозе снега 15.02
Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02
Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02
Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами
Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов
Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог
Актуальный комментарий 9.03.2016
И.А. Баринова в Озёрске
Полёт над ночным Озёрском
А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА
А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ
Актуальный комментарий. 20.03.2016
В. Кулик о "Трамвае "Желание"
А.Шенберг о своём творческом выборе
А.Шенберг "Сон о войне"
Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03
Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04
Информационный тв-канал
Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04
Актуальный комментарий О.Костикова 15.04
OzerskDanceFestival 17/04/16
Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16
А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16
Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16
Первомай в Озёрске
Пасха в Озёрске
Парад Победы в Озёрске
Концерт Ирины Крутовой в Озёрске
Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05
Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее
А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38
С И Васильева на Последнем звонке в шк 38
Актуальный комментарий А.Пименова 4.07
Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07
Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07
Онлайн с А.М.Каюриным 7.07
Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07
Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07
Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07
Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08
Актуальный комментарий О. Костикова 08.08
Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08
Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08
О.Ланге о подготовке к учебному году
Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08
Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08
Актуальный комментарий О.Костикова 05.09
Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09
Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09
Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"
1 История одного обмана
2 Секреты манипуляции Алкоголь
3 Секреты манипуляции Табак
4 Секреты манипуляции Наркотики
Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика
Актуальный комментарий О. Костикова 26.09
Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09
Пресс-конференция в театре "Наш дом"
Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10
Горнолыжный комплекс "Егоза"
Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой
Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10
Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой
Творческая встреча с Владимиром Царьковым
Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10
Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10
Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10
1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10
2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10
Посёлок Новогорный с высоты
Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11
Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11
Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11
Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11
Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11
Интервью с Луизой Белой
Интервью с А.Д.Лучниковым
Интервью с В.Р.Каримовым
Интервью с А.В.Печёнкиным
Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16
Интервью с В.А.Вельке
Интервью с Ю.В.Куликовой
Пресс конференция 19 декабря 1
Пресс конференция 19 декабря 2
Интервью Деда Мороза
Кыштым как центр туризма
Встречаем 2017!
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017
Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017
Интервью с Лилией Солодовниковой
Интервью с Надеждой Братцевой
Актуальный комментарий В. Чудова 13.02
Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02
Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17
Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17
Интервью с Т.Лященко 27.02.17
Мартовский кот
Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017
Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017
Союз садоводов Озёрска
Разговор о судьбе ЮУрГУ
Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017
УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017
О «Формирование комфортной городской среды»
О работе Службы по делам молодежи
Председатель Совета ветеранов о Дне Победы
Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года
Интервью с директором театра
Интервью с Артуром Гавриловым
ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов
Юные музыканты из Челябинска представили мировые премьеры на международном фестивале. Коллективы встретились в центре Москвы. Подробнее
«История родного края» вводится во всех регионах страны по решению Минпросвещения РФ. Для учеников 5-7 классов урок заменит обществознание. Подробнее
Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
О мероприятиях, которые ждут озерчан в последние летние выходные, мы рассказываем в нашей афише. Подробнее
В последнюю неделю лета на Южном Урале погода будет переменчивой. Подробнее
Челябинский марафон собрал участников из 57 регионов России.
На старт шести дистанций вышли 4200 атлетов. Подробнее
Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
На земной орбите создадут суверенный технологический лагерь, которых будет состоять из шести модулей. Для этого построят первую в мире платформу-дрон. Ее работу будут полностью контролировать роботы. Подробнее
История флага уходит далеко в прошлое. Подробнее
