Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Школы на юге Челябинской области переводят на дистант из-за морозов.

Благодаря тому, что на Южный Урал сейчас оказывают влияние циклон на западе, а антициклон — на востоке, температура воздуха в разных территориях региона кардинально отличается. В ночь на среду, 25 февраля 2026 года, в Челябинске было минус 16 градусов, а на юге региона, к примеру в Кизильском районе, все минус 30.

Из-за морозов в некоторых южных муниципалитетах сегодня отменили занятия в школах. Об этом со ссылкой на управление образования муниципалитета сообщает «Первый областной».

Известно, что дистанционно уроки проведут для учащихся 1—4-х классов Уральской, Богдановской, Зингейской, Путьоктябрьской, Полоцкой, Сыртинской, Карабулакской и Гранитной школ, а также Кизильской школы № 1 и Кизильской школы № 2. В Кацбахской и Измайловской школах уроки пройдут дистанционно для учащихся всех классов. В Новопокровской школе очные занятия отменили для 1—9-х классов.

Интересно, что холоднее всего сейчас на юге Челябинской области. В среднем же 25 февраля днем в регионе будет минус 7-12 градусов. В ночь на четверг на севере — до минус 22 градусов, а на юге — до минус 27 градусов, а в ночь на пятницу — минус 20-25.

Как ранее сообщала «Губерния», февраль продолжает испытывать южноуральцев температурными качелями. В регионе начала работать горячая линия по вопросам очистки крыш от сосулек. Ее организовала Госжилинспекция Челябинской области. В ведомстве подчеркнули, что управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости, жилищно-строительные кооперативы обязаны своевременно очищать кровлю от наледи и сосулек. За бездействие ТСЖ, ТСН и ЖСК грозит 50 тысяч рублей штрафа, а управляющим компаниям — до 300 тысяч. Возможна даже уголовная ответственность.

