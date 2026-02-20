Обратная связь Вторник, 24 февраля, 16:37
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Афиша с 24 февраля по 1 марта 2026 года.

Афиша с 24 февраля по 1 марта 2026 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинский студент придумал уникальный беспилотник для МЧС.

Челябинский студент придумал уникальный беспилотник для МЧС.

Григорий Кокнаев из ЮУрГУ объединил преимущества уже созданных систем БПЛА в одну модель. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинцы планируют потратить 7 000 рублей на подарки к 8 Марта.

Челябинцы планируют потратить 7 000 рублей на подарки к 8 Марта.

Почти половина горожан импровизирует с презентами. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

С праздником, уважаемые мужчины!

С 23 февраля!  Подробнее

| Общественная жизнь

Библиотека в селе Русская Теча открылась после большого обновления.

Библиотека в селе Русская Теча открылась после большого обновления. Подробнее

| Общественная жизнь

В центре внимания. Проект «Читай дальше».

В центре внимания. Проект "Читай дальше". Подробнее

| Общественная жизнь

Как семена льна помогают худеть.

Как семена льна помогают худеть.

Их важно правильно подготовить к употреблению. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Челябинцы планируют потратить 7 000 рублей на подарки к 8 Марта.

Челябинцы планируют потратить 7 000 рублей на подарки к 8 Марта.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Челябинцы планируют потратить 7 000 рублей на подарки к 8 Марта.

Почти половина горожан импровизирует с презентами.

В Челябинске средний планируемый бюджет на подарки к 8 Марта составляет 7 000 рублей. При этом мужчины закладывают почти на 50% больше, чем женщины. 8 Марта остается для горожан в первую очередь семейным праздником, сообщили аналитики «Авито» ИА «Первое областное».

С 8 Марта 41% опрошенных челябинцев будут поздравлять близких и дарить подарки. 38% планируют провести этот день с родными. 17% женщин намерены посвятить день себе — отдохнуть, заняться хобби или саморазвитием. 11% отметят праздник со своей парой: у них запланирован романтический ужин или поездка. 6% воспользуются длинными выходными, чтобы отправиться в путешествие или за город.

Подход к выбору подарков у челябинцев разнообразен:

47% обычно импровизируют;

18% советуются с той, кому предназначен подарок;

12% ориентируются на виш-лист;

еще 12% предпочитают дарить деньги;

8% уточняют пожелания у друзей и близких получателя;

2% выбирают подарки, сделанные своими руками.

До 3 000 рублей планируют потратить 44% челябинцев, от 3 000 до 5 000 рублей — 29%, а от 5 000 до 10 000 рублей — 11%. Более 10 000 рублей на подарки готовы израсходовать 15%.

Горожане также рассказали, где планируют покупать подарки. 48% челябинцев заглянут на онлайн‑платформы, а 22% отправятся в магазины косметики и парфюмерии, ювелирных изделий, техники. Торговые центры и гипермаркеты предпочтет 21%.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/ekonomika/chelyabintsy-planiruyut-potratit-7000-rubley-na-podarki-k-8-marta/

2026-02-24PKT11:57:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Челябинский Роспотребнадзор назвал самые распространенные инфекции в аэропортах.
» Президент Владимир Путин наградил медалью фермера из Челябинской области.
» Оперативная обстановка.
» В Челябинской области на границе развернули 19 тонн фруктов.
» Мошенники обманывают челябинцев, предлагая заплатить неоплаченные штрафы ГАИ.
» В Челябинскую область из Казахстана забрели сайгаки.
» В Челябинской области подешевели сахар, топливо и туры.
» Челябинский Роспотребнадзор назвал самые распространенные инфекции в аэропортах.
» Президент Владимир Путин наградил медалью фермера из Челябинской области.
» Оперативная обстановка.
» В Челябинской области на границе развернули 19 тонн фруктов.
» Мошенники обманывают челябинцев, предлагая заплатить неоплаченные штрафы ГАИ.
» В Челябинскую область из Казахстана забрели сайгаки.
» В Челябинской области подешевели сахар, топливо и туры.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги