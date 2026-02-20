Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Челябинцы планируют потратить 7 000 рублей на подарки к 8 Марта.

Почти половина горожан импровизирует с презентами.

В Челябинске средний планируемый бюджет на подарки к 8 Марта составляет 7 000 рублей. При этом мужчины закладывают почти на 50% больше, чем женщины. 8 Марта остается для горожан в первую очередь семейным праздником, сообщили аналитики «Авито» ИА «Первое областное».

С 8 Марта 41% опрошенных челябинцев будут поздравлять близких и дарить подарки. 38% планируют провести этот день с родными. 17% женщин намерены посвятить день себе — отдохнуть, заняться хобби или саморазвитием. 11% отметят праздник со своей парой: у них запланирован романтический ужин или поездка. 6% воспользуются длинными выходными, чтобы отправиться в путешествие или за город.

Подход к выбору подарков у челябинцев разнообразен:

47% обычно импровизируют;

18% советуются с той, кому предназначен подарок;

12% ориентируются на виш-лист;

еще 12% предпочитают дарить деньги;

8% уточняют пожелания у друзей и близких получателя;

2% выбирают подарки, сделанные своими руками.

До 3 000 рублей планируют потратить 44% челябинцев, от 3 000 до 5 000 рублей — 29%, а от 5 000 до 10 000 рублей — 11%. Более 10 000 рублей на подарки готовы израсходовать 15%.

Горожане также рассказали, где планируют покупать подарки. 48% челябинцев заглянут на онлайн‑платформы, а 22% отправятся в магазины косметики и парфюмерии, ювелирных изделий, техники. Торговые центры и гипермаркеты предпочтет 21%.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/ekonomika/chelyabintsy-planiruyut-potratit-7000-rubley-na-podarki-k-8-marta/