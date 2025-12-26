Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Как подготовить свой организм к новогоднему ночному застолью.

Советы экспертов позволят сохранить силы до боя курантов.

С приближением Нового года список дел растет, а запасы энергии могут таять. Чтобы встретить праздник бодрым и в хорошем настроении, а не «на последних батарейках», нужно готовиться к нему осознанно, следуя нескольким ключевым правилам, сообщает пресс-служба Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Во-первых, не стоит садиться на строгую диету в последние дни декабря. Резкое ограничение калорий может замедлить обмен веществ, из-за чего организм после праздничного застолья начнет активно запасать калории впрок. Гораздо эффективнее сбалансировать рацион уже сейчас, добавив в него больше свежих овощей и фруктов.

Во-вторых, важнейший ресурс перед праздником — полноценный сон. За 2—3 дня до 31 декабря постарайтесь ложиться раньше и хорошо высыпаться. Это поможет организму накопить силы, чтобы не «выключиться» к полуночи и с легкостью перенести даже длительное застолье.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kak-podgotovit-svoy-organizm-k-novogodnemu-nochnomu-zastolyu/