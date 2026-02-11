Обратная связь Пятница, 13 февраля, 21:17
| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

К Земле летит гигантский астероид — какова опасность сближения.

Ученые квалифицировали объект как «потенциально опасный»

| Общественная жизнь

Повторяющийся будильник ведет к неврозу.

Просыпаться лучше после первого звонка.

| Общественная жизнь

В Каслях состоялось торжественное открытие нового помещения городского архива.

| Общественная жизнь

В обновленной грязелечебнице в Челябинске откроют центр реабилитации.

| Общественная жизнь

Жаркое лето‑2026 сулят Челябинской области народные приметы.

Весну обещают раннюю и теплую.

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

| Общественная жизнь

Роскомнадзор начал блокировку телеграма из-за несоблюдения законов РФ.

| Общественная жизнь

В России авиапассажирам с детьми будут гарантировать соседние места с 1 марта.

Что еще изменится в сфере авиаперевозок.

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

| Новости » Общественная жизнь

Фото: Юлия Боровикова, из архива «Вечернего Челябинска»

В Челябинске к завершающему этапу подходит реконструкция здания грязелечебницы Городской клинической больницы № 1. Строителям удалось завершить самый сложный этап работ — здесь уже полностью переделаны стены, заново проложены инженерные коммуникации, включая вентиляцию, электропроводку, водоснабжение и канализацию.

— На сегодняшний день завершен деструктивный этап ремонта и стартовал предчистовой. Ожидается заливка пола. Для комфортной доставки грязей и растворов удалось восстановить и привести в порядок подъемник. Снаружи сейчас запланировано проектирование наружных лифтов, этот вопрос находится на согласовании, — рассказал главврач больницы Дмитрий Тарасов.

Работы планируется завершить к лету текущего года. Как рассказал Дмитрий Тарасов журналистам старейшего городского издания «Вечерний Челябинск», обновленный корпус сможет принимать до 500 пациентов ежедневно. Сама грязелечебница расположится на втором этаже — ее оснастят пятью лечебными ваннами с различным функционалом, а также четырьмя грязевыми ваннами, для которых уже смонтирована специализированная система подачи и отвода воды.

На первом этаже корпуса будет работать реабилитационный центр для всех, кому необходимо восстановиться после травм и болезней. 

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1138725/

2026-02-12

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

