Фото: Юлия Боровикова, из архива «Вечернего Челябинска»

В обновленной грязелечебнице в Челябинске откроют центр реабилитации.

В Челябинске к завершающему этапу подходит реконструкция здания грязелечебницы Городской клинической больницы № 1. Строителям удалось завершить самый сложный этап работ — здесь уже полностью переделаны стены, заново проложены инженерные коммуникации, включая вентиляцию, электропроводку, водоснабжение и канализацию.

— На сегодняшний день завершен деструктивный этап ремонта и стартовал предчистовой. Ожидается заливка пола. Для комфортной доставки грязей и растворов удалось восстановить и привести в порядок подъемник. Снаружи сейчас запланировано проектирование наружных лифтов, этот вопрос находится на согласовании, — рассказал главврач больницы Дмитрий Тарасов.

Работы планируется завершить к лету текущего года. Как рассказал Дмитрий Тарасов журналистам старейшего городского издания «Вечерний Челябинск», обновленный корпус сможет принимать до 500 пациентов ежедневно. Сама грязелечебница расположится на втором этаже — ее оснастят пятью лечебными ваннами с различным функционалом, а также четырьмя грязевыми ваннами, для которых уже смонтирована специализированная система подачи и отвода воды.

На первом этаже корпуса будет работать реабилитационный центр для всех, кому необходимо восстановиться после травм и болезней.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1138725/