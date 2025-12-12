Обратная связь Вторник, 16 декабря, 12:31
Челябинская область стала одним из лидеров нового экологического рейтинга России.

Челябинская область стала одним из лидеров нового экологического рейтинга России.

Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Челябинская область стала одним из лидеров нового экологического рейтинга России.

Председатель комитета Государственной думы по экологии Дмитрий Кобылкин на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что Челябинская область признана одним из регионов-лидеров экологического рейтинга России по итогам 2025 года. Этот рейтинг комплексно оценивает качество выполнения задач по улучшению качества окружающей среды в регионах, а также удовлетворенность жителей этой работой. По словам министра экологии Челябинской области Игоря Гилева, высокая оценка экологических изменений южноуральцами стала важным критерием успеха.

— Наши усилия по улучшению качества окружающей среды дают реальные плоды, и жители чувствуют эти изменения, — говорит Игорь Гилев. — В этом году было отмечено улучшение отношения жителей к экологической ситуации в регионе более чем на 10 процентов — это серьезный показатель доверия, особенно для такого промышленно развитого региона, как наш.

Экологический рейтинг России уже второй год подряд составляет центр «Устойчивое развитие» Российского государственного геологоразведочного университета при поддержке комитета Госдумы по экологии и Российской ассоциации по связям с общественностью. В прошлом году Челябинская область вошла в число регионов-«хорошистов», а в этом выбилась в «отличники». По словам председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, эксперты признают значительный прогресс Челябинской области в решении экологических проблем.

— Успешный опыт работы челябинского экосовета тиражируется губернаторским корпусом по всей стране. Челябинский экостандарт стал основой для экологизации городов Росатома. Экособытия региона включены в федеральный календарь. И в целом, за последние годы Южный Урал стал центром экологических инициатив, — отмечает Рашид Исмаилов.

— Поскольку в последние годы деятельность по улучшению экологической ситуации вызвала пристальное внимание властей Челябинской области, успехи здесь конечно есть. Данный рейтинг их вполне ясно демонстрирует, в особенности в сравнении со многими регионами, где тема экологии, к сожалению, отошла на второй план, — считает доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ, кандидат экономических наук Дмитрий Двинин.

В министерстве экологии региона отмечают, что по национальному проекту «Экологическое благополучие» Челябинская область реализует комплекс мер по снижению выбросов в атмосферу. В Челябинске к концу этого года ожидается сокращение загрязнений на 48 процентов по сравнению с 2017 годом, а в Магнитогорске — на 24 процента. Создание территориального информационно-аналитического центра мониторинга воздуха было признано одной из лучших практик федерального проекта «Чистый воздух». Кроме того, продолжается работа по восстановлению реки Миасс в черте Челябинска. В 2025 году из реки извлекли более 1,5 миллиона кубометров донных отложений.

Также в число лучших в экологическом рейтинге 2025 года вошли Липецкая и Московская области, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Чечня.

Ранее председатель Челябинского регионального отделения движения «Экосистема» Яна Трудкова стала одним из лауреатов «Зеленой премии» Российского экологического оператора, одержав победу в номинации «Экологические лидеры».

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1137629/

