В центре внимания. Профилактика мошенничества.

Лайфхаки от Разделяйки. Итоги 62ой акции

16 ноября 2025 состоялась 62я акция "Разделяйка" в Озерске. Подробнее

Полицейские спасли замерзавшего под Челябинском дальнобойщика.

Полицейские спасли замерзавшего под Челябинском дальнобойщика. Подробнее

Южноуральцев предупредили о новогодних схемах мошенников.

Южноуральцев предупредили о новогодних схемах мошенников. Подробнее

Оперативная обстановка.

Сегодня пятница 12 декабря 2025 года. Подробнее

Утренняя зарядка зимой активирует иммунитет и метаболизм.

Утренняя зарядка зимой активирует иммунитет и метаболизм.

Легкая физическая нагрузка после сна оказывает мощную поддержку здоровью. Подробнее

В Челябинской области введен карантин по гриппу с 10 декабря.

В Челябинской области введен карантин по гриппу с 10 декабря.

Главный санитарный врач региона Анатолий Семенов подписал постановление о введении в медицинских и социальных учреждениях карантинных мер из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 11.12.2025 год. Подробнее

Озёрск спортивный. Проект «Школьная ракетка».

Озёрск спортивный. Проект "Школьная ракетка". Подробнее

Запланированы работы на карьере и утилизация отходов на заводе.

Запланированы работы на карьере и утилизация отходов на заводе.

Жителей Челябинской области предупредили о взрывах 10 декабря. Подробнее
Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Мужчина провел пять часов в ледяной кабине с севшим телефоном.

В Сосновском районе сотрудники Госавтоинспекции совершили успешную спасательную операцию. Поводом для тревоги стал звонок в дежурную часть от женщины, сообщившей, что ее супруг, водитель грузовика «Фотон», застрял на трассе с пустым баком и не выходит на связь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Не имея точных координат, экипаж ДПС в течение 40 минут обследовал вероятный участок дороги. Грузовик был обнаружен почти полностью покрытым снегом и льдом. Как выяснилось, водитель боролся с проблемой уже пять часов. С наступлением ночи и сильного похолодания его силы были на исходе: в неотапливаемой кабине он начал замерзать и терять сознание, а мобильный телефон разрядился, отрезав последнюю надежду на помощь.

Инспекторы оказали мужчине первую помощь, доставили его в отдел полиции, где ему предоставили возможность согреться, горячее питье и отдых. На следующее утро после заправки автомобиля водитель смог продолжить путь, поблагодарив своих спасителей за профессионализм и человеческое участие.

Информация предоставлена:www.1obl.ru/news/o-lyu...

2025-12-12PKT13:19:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

