Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Полицейские спасли замерзавшего под Челябинском дальнобойщика.

Мужчина провел пять часов в ледяной кабине с севшим телефоном.

Полицейские спасли замерзавшего под Челябинском дальнобойщика.

В Сосновском районе сотрудники Госавтоинспекции совершили успешную спасательную операцию. Поводом для тревоги стал звонок в дежурную часть от женщины, сообщившей, что ее супруг, водитель грузовика «Фотон», застрял на трассе с пустым баком и не выходит на связь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Не имея точных координат, экипаж ДПС в течение 40 минут обследовал вероятный участок дороги. Грузовик был обнаружен почти полностью покрытым снегом и льдом. Как выяснилось, водитель боролся с проблемой уже пять часов. С наступлением ночи и сильного похолодания его силы были на исходе: в неотапливаемой кабине он начал замерзать и терять сознание, а мобильный телефон разрядился, отрезав последнюю надежду на помощь.

Инспекторы оказали мужчине первую помощь, доставили его в отдел полиции, где ему предоставили возможность согреться, горячее питье и отдых. На следующее утро после заправки автомобиля водитель смог продолжить путь, поблагодарив своих спасителей за профессионализм и человеческое участие.

Информация предоставлена:www.1obl.ru/news/o-lyu...