Магнитогорские врачи спасли пациента, у которого пищевод почти полностью оторвался от желудка.

министерство здравоохранения Челябинской области (2)

Операция была экстренная. Ее провели медики хирургического торакального отделения магнитогорской городской больницы №1 имени Г. И. Дробышева.

– Пациенту выполнили проксимальную резекцию желудка, – рассказал заведующий хирургическим торакальным отделением магнитогорской больницы Павел Морозов. – При этом из желудка сформировали стебель, резецировали измененную часть нижней трети пищевода, а также наложили аностомоз, то есть создали соединение между желудочным стеблем и средней третью пищевода.

Долгое время житель Магнитогорска мог принимать только жидкую пищу, поскольку страдал от сужения просвета пищеводной трубки. Ему неоднократно расширяли просвет в пищеводе, но твердая пища все равно не проходила.

Такое заболевания предполагает соблюдение определенных правил и жесткой диеты. Но недавно мужчина поступил в больницу с жалобами на неукротимую рвоту. Обследование показало, что случился практически полный отрыв пищевода от желудка. Именно поэтому потребовалась экстренная операция.

Как добавил заведующий хирургическим торакальным отделением магнитогорской больницы №1 имени Г. И. Дробышева Павел Морозов, смертность в таких ситуациях достигает 80 процентов.

– Случай необычен не только редкостью патологии и сложностями в диагностики, но и в том, что оперировать пациента пришлось в условиях медиастинита, то есть воспаления в области средостения, – уточнил Павел Морозов.

После операции мужчина был под постоянным наблюдением врачей. Но недавно его выписали. Медики оценили состояние пациента как удовлетворительное. Благодаря операции он сможет принимать в том числе и полутвердую пищу. А немного погодя – перейти на полноценное питание.

Добавим, недавно челябинские нейрохирурги первыми на Южном Урале провели уникальную операцию на мозге. На операционный стол попал 35-летний мужчина, у которого обнаружили сосудистую мальформацию. В любой момент могло случиться кровоизлияние в мозг, из-за которого пациент мог умереть или остаться инвалидом. После тщательного обследования врачи Челябинской областной клинической больницы приняли решение оперировать пациента с помощью гибридного медицинского оборудования, который объединяет в себе микроскоп и экзоскоп. Аппаратуру приобрели благодаря поддержке регионального правительства и министерства здравоохранения области.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1134498/