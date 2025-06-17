Оперативная обстановка на 18.06.2025 год.

1. Сегодня среда 18 июня 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 12 ° С
• атмосферное давление 733 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 99 %
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения адреса время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения:
К.Маркса 9 с 9 час до окончан
Луначарского 19 с 9 до 12 часов
Дзержинского 63-1,2,3п-ды с 9 до 13 часов
К.Маркса 32а-2п с 9 до 14 часов
Семенова 8 с 13 час до окончан
2 В сетях электроснабжения:
Луначарского 23 с 5 по 8 п-ды с 9 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
К.Маркса 9, Дзержинского 38, К.Маркса 1-4,5,6п-ды с 9 час до окончан
Луначарского 19 с 9 до 12 часов
Дзержинского 63-1,2,3п-ды с 9 до 13 часов
К.Маркса 32а-2п с 9 до 14 часов
Семенова 8 с 13 час до окончан
По данным Челябинского ЦГМС:
18-20 июня в крайних южных районах Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале), в отдельных районах, сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса).
Уважаемые жители!
В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается:
купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями
купаться в необорудованных, незнакомых местах;
заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
прыгать в воду с катеров, лодок, причалов не приспособленных для этих целей;
загрязнять и засорять водоемы;
распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;
играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;
подавать крики ложной тревоги;
плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;
оставлять детей без присмотра взрослых.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 18 июня 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью местами, днем по всей территории области кратковременные дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы, днем местами возможен град, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с, при грозах местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°, днём +21, +26°, в горах до +18°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: Возможны интенсивные подъёмы уровней воды в реках в районах выпадения дождей, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Лесопожарная обстановка:
НЯ: 18-20 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
ОЯ: 18-20 июня в крайних южных районах Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса).
Прогнозируется возникновение 2-5 очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будут действовать 1, 3, 4 и 5 классы пожарной опасности.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 136 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61359/