2025-06-18PKT10:36:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка на 18.06.2025 год. 1. Сегодня среда 18 июня 2025 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 12 ° С • атмосферное давление 733 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 99 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения: К.Маркса 9 с 9 час до окончан Луначарского 19 с 9 до 12 часов Дзержинского 63-1,2,3п-ды с 9 до 13 часов К.Маркса 32а-2п с 9 до 14 часов Семенова 8 с 13 час до окончан 2 В сетях электроснабжения: Луначарского 23 с 5 по 8 п-ды с 9 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления К.Маркса 9, Дзержинского 38, К.Маркса 1-4,5,6п-ды с 9 час до окончан Луначарского 19 с 9 до 12 часов Дзержинского 63-1,2,3п-ды с 9 до 13 часов К.Маркса 32а-2п с 9 до 14 часов Семенова 8 с 13 час до окончан По данным Челябинского ЦГМС: 18-20 июня в крайних южных районах Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале), в отдельных районах, сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса). Уважаемые жители! В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается: купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями купаться в необорудованных, незнакомых местах; заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам; прыгать в воду с катеров, лодок, причалов не приспособленных для этих целей; загрязнять и засорять водоемы; распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор; играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся; подавать крики ложной тревоги; плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах; оставлять детей без присмотра взрослых. 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 18 июня 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью местами, днем по всей территории области кратковременные дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы, днем местами возможен град, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с, при грозах местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°, днём +21, +26°, в горах до +18°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: Возможны интенсивные подъёмы уровней воды в реках в районах выпадения дождей, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Лесопожарная обстановка: НЯ: 18-20 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). ОЯ: 18-20 июня в крайних южных районах Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса). Прогнозируется возникновение 2-5 очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будут действовать 1, 3, 4 и 5 классы пожарной опасности. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 136 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61359/ kseniya.prikina 2025-06-18PKT10:36:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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