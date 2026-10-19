Озёрск в лицах. Михаил Ионов.

Сегодняшний герой проекта «Озёрск в лицах» знает о восстановлении подвижности не только как специалист, но и как человек, который сам прошёл этот путь. После двух операций по замене тазобедренных суставов перед ним встал вопрос — как восстановиться и вернуться к активной жизни. Михаил Вадимович освоил методику занятий на тренажёрах Бубновского, а позже углубился в кинезитерапию. О том, как личный опыт привёл его к новой профессии, почему восстановление требует терпения и как движение может стать частью заботы о себе, поговорим в нашем интервью.