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Правила сдачи экзаменов на водительские права изменятся.

Правила сдачи экзаменов на водительские права изменятся.

Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Правила сдачи экзаменов на водительские права изменятся.

С 1 марта 2027 года в России вступают в силу нововведения при сдаче экзамена на водительские права и получение медицинских справок. Коснутся они и жителей Челябинской области.

В аудиториях, где проходит теоретическая часть экзамена, установят не только видеокамеры и микрофоны для аудиозаписи. Кандидатов начнут фотографировать в процессе тестирования.

Эксперты поясняют, что именно фотофиксация кандидата будет действовать с 1 марта 2027 года, а некоторые другие нововведения уже практикуются. В кадр попадут рабочие места как экзаменаторов, так и будущих водителей. Система будет надежно защищена от постороннего вмешательства.

В следующем году изменятся и правила предоставления медицинских справок. Такую справку можно будет не предоставлять в бумажном виде, если актуальные данные есть в электронной базе.

Кстати, многие южноуральцы выбирают летний сезон для обучения искусству вождения. Изучать основы вождения в России, согласно действующему законодательству, можно с 16 лет, однако до экзамена курсанта могут допустить только по достижении 17 лет, а сесть за руль автомобиля имеет право только совершеннолетний гражданин. С 16 лет можно получить подкатегории М или А1, что дает возможность управлять мопедом или легким квадроциклом в первом случае и мотоциклом во втором.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/

2026-10-07PKT08:45:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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