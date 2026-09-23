Обратная связь Пятница, 25 сентября, 08:21
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В центре внимания. Новый семестр в Университете третьего возраста.

В центре внимания. Новый семестр в Университете третьего возраста. Подробнее

| Общественная жизнь

Бабье лето — все: к Южному Уралу подступает холодный антициклон.

Бабье лето — все: к Южному Уралу подступает холодный антициклон. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинском зоопарке уберут визуальные барьеры между посетителями и львами.

В Челябинском зоопарке уберут визуальные барьеры между посетителями и львами. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В центре внимания. Форум «Креативная среда» в Кыштыме.

В центре внимания. Форум «Креативная среда» в Кыштыме. Подробнее

| Общественная жизнь

Многократная олимпийская чемпионка встретилась с челябинскими детьми.

Многократная олимпийская чемпионка встретилась с челябинскими детьми. Подробнее

| Общественная жизнь

Магнитогорск примет детский экологический форум.

Магнитогорск примет детский экологический форум. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 23.09.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Антициклон продлит бабье лето в Челябинской области до конца недели.

Антициклон продлит бабье лето в Челябинской области до конца недели. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня четверг 24 сентября 2026 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +7° С

• атмосферное давление 751 мм рт. столба

• относительная влажность воздуха 94 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП (без пострадавших).

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Дзержинского 35 – 19 п, Гайдара 23 – 1,2 п-ды с 9 часов до окончания

Луначарского 13 – 2п с 9до 12 часов

Дзержинского 56 – 7п с 9до 14 часов

2 В сетях электроснабжения

Мичурина (п. Татыш) с 9 по 17 дом с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения

К.Маркса 13,15,17,19,21,23,27, Октябрьская 14,20 с 9 до 17 часов 26.09.26

Дзержинского 35 – 19 п, 59, Гайдара 23 – 1,2 п-ды, К.Маркса 4 – 5п с 9 часов до окончания

Луначарского 13 – 2п с 9до 12 часов

Вниманию озерчан!

28 и 29 сентября 2026 года будет проводиться плановая проверка системы оповещения ФГУП «ПО «Маяк» и электросирен города методом единичного кратковременного запуска.

Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Несколько советов по вызову аварийных служб.

Перед звонком советуем заглянуть в квитанции за ЖКУ — там часто указан прямой телефон диспетчера вашей УК. Так вы сразу попадёте к нужному специалисту, а не будете ждать ответа общей справочной. Если по этому номеру не отвечают, можно попробовать другие каналы: поискать свежие объявления в группе вашей УК в соцсетях или написать в их чат жильцов — так вопрос решится быстрее.

Помните: номер 112 — это только для экстренных ситуаций (угроза жизни, серьёзная авария с пострадавшими). Для бытовых коммунальных проблем звоните напрямую в вашу управляющую компанию.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 24 сентября 2026 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшие дожди, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер ночью неустойчивый 1-6 м/с, днём северный, северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью в восточной половине +6,+11°, в западной половине +2,+7°, местами заморозки до -1°, днем +17,+22°, на юге до +25°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки на реках области будет неустойчивый водный режим, уменьшение водности, притока воды к прудам и водохранилищам.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 24-28 сентября в южных районах Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 3 и 4 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий) на территории Челябинского, Копейского, Миасского, Троицкого городских округов, Карталинского, Красноармейского, Аргаяшского, Верхнеуральского, Коркинского, Сосновского, Чесменского, муниципальных округов.

Опасные инфекционные заболевания животных: в связи с неблагоприятной обстановкой по лейкозу КРС и высокопатогенному гриппу птиц сохраняется вероятность заболевания на территории Челябинской области. Наибольшая вероятность на территории Еткульского, Аргаяшского, Кунашакского, Увельского муниципальных округов, Челябинского городского округа.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/

2026-09-24PKT08:16:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Афиша на 29 — 30 августа 2026 года.
» Челябинским школьникам запретят использовать телефоны на уроках с 1 сентября.
» Оперативная обстановка.
» Челябинская область в пять раз увеличила экспорт зерна.
» В центре внимания. Фестиваль «Преодоление в движении».
» Оперативная обстановка.
» В Челябинской области с началом грибного сезона активизировались клещи.
» Афиша на 29 — 30 августа 2026 года.
» Челябинским школьникам запретят использовать телефоны на уроках с 1 сентября.
» Оперативная обстановка.
» Челябинская область в пять раз увеличила экспорт зерна.
» В центре внимания. Фестиваль «Преодоление в движении».
» Оперативная обстановка.
» В Челябинской области с началом грибного сезона активизировались клещи.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги