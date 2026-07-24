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На трассе в Челябинской области на месяц ограничили движение.

На трассе в Челябинской области на месяц ограничили движение.

 Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

На трассе в Челябинской области на месяц ограничили движение.

С 27 июля по 27 августа на участке дороги А-310 около Еманжелинска вводят реверсивное движение со светофорным регулированием. Связано это с капремонтом трассы Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан.

Ограничения коснутся километрового отрезка данной трассы на участке 59 км — 60 км. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Реверсивное движение будет действовать месяц. Связано все в тем, что на юге Челябинской области специалисты расширяют трассу А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан с двух до четырех полос движения.

Как ранее сообщала «Губерния», в Челябинской области в этом году идет масштабный ремонт нескольких отрезков федеральной автотрассы М-5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу. Общая протяженность участков, где проходит ремонт, — 31 километр. А в Красноармейском округе из-за ремонта участка федеральной трассы Р-254 до 1 ноября будут действовать ограничения для движения транспорта.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1142246/

2026-07-28PKT09:00:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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