Обратная связь Пятница, 29 мая, 13:53
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В Челябинске 30 мая перекроют проспект Ленина из‑за марафона.

В Челябинске 30 мая перекроют проспект Ленина из‑за марафона. Подробнее

| Общественная жизнь

Жители Челябинской области рискуют не улететь в отпуск из-за трех частых ошибок.

Жители Челябинской области рискуют не улететь в отпуск из-за трех частых ошибок. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Эти соусы заменят майонез.

Эти соусы заменят майонез.

Популярная заправка может иметь полезную альтернативу. Подробнее

| Общественная жизнь

Робот-хирург вылечил коленный сустав челябинке.

Робот-хирург вылечил коленный сустав челябинке. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинская область стала лидером по количеству модельных библиотек на Урале.

Челябинская область стала лидером по количеству модельных библиотек на Урале. Подробнее

| Общественная жизнь

Запуск платных парковок в Челябинске отложили до сентября.

Запуск платных парковок в Челябинске отложили до сентября. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Дикие лебеди облюбовали тихий водоем в Челябинской области.

Дикие лебеди облюбовали тихий водоем в Челябинской области.

Этой весной здесь гнездятся около 80 белых птиц. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница 29 мая 2026 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 9°С

• атмосферное давление 729 мм рт. столба

• относительная влажность воздуха 100%

• ветер Юго-западный 2 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП (без пострадавших).

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Иртяшская 6 с 9 до окончания

2 В сетях электроснабжения Царевского 1,2,4,7,8 с 8 до 17 час

3 В сетях горячего водоснабжения Иртяшская 6, Семенова 10,12, Калинина 7,11,13 с 9 до окончания

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

Лесных пожаров не зарегистрировано.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 29 мая 2026 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью от +5° до +10°, при прояснении до +1°, днём от +17° до +22°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: В ближайшие сутки ожидается, что на большинстве рек области будет неустойчивый водный режим. В районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, увеличение притока воды к водохранилищам.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: 29 мая в северо-восточных и южных районах Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

Прогнозируется возникновение 3-7 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1, 4 и 5 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 158 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/63986/

2026-05-29PKT09:54:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Горный вяз распустился рекордно рано на Таганае.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» В Челябинской области 29 апреля установлен режим «Беспилотная опасность»
» Военный парад в Челябинске, как и в Москве, пройдет без техники.
» Оперативная обстановка.
» В майские праздники в Челябинской области изменится расписание электричек.
» Горный вяз распустился рекордно рано на Таганае.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» В Челябинской области 29 апреля установлен режим «Беспилотная опасность»
» Военный парад в Челябинске, как и в Москве, пройдет без техники.
» Оперативная обстановка.
» В майские праздники в Челябинской области изменится расписание электричек.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги